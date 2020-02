Chucky agotó recursos y deberá purgar su condena

La presentación que analizó en primera instancia el fiscal general y luego los integrantes del STJ, fue impulsada por el defensor oficial Mario Nolivo y estaba centrada en la presunta arbitrariedad que mostraron los magistrados a la hora de expedirse en relación a su recurso.

Por otro lado, se remite al fallo inicial en el que resultó castigado Chucky Pacheco y reitera que no se apreciaron las pruebas de manera correcta. "La sentencia del juzgador no resulta fundada ni constituye derivación razonada del derecho vigente aplicado a las circunstancias comprobadas", se quejó el defensor cipoleño, y consideró que había arbitrariedades en la "valoración de la prueba testimonial y pericial". Al igual que en anteriores oportunidades, Nolivo repitió que fue ignorado el principio in dubio pro reo. La defensa insistió en que no había argumentos sólidos para rechazar su presentación y cuestionó que la respuesta primigenia del STJ "se apoya en conceptos imprecisos en afirmaciones meramente dogmáticas e inidóneas" en relación con su "planteo concreto, oportuno y debidamente fundado". Después, el defensor mencionó algunas garantías constitucionales y apuntó que se estaba violando "el derecho de defensa en juicio" del acusado.

Más allá de su descargo, tanto la fiscalía general como el STJ se pronunciaron negativamente y, en el caso de la primera, por ejemplo, aseguró que "su presentación resulta inadmisible". De forma paralela, revalorizó la sentencia dictada en Cipolletti e indicó que el defensor se limitó a "reiterar las críticas ya esgrimidas contra el fallo" dictado en 2018.

El crimen de Lucinda Gutiérrez, en su casa de calle Sargento Cabral al 1300, en el barrio Santa Clara, fue uno de los hechos más salvajes de los últimos años, y el Ministerio Público Fiscal tuvo que desplegar un intenso trabajo para dar con el autor. En un primer momento, también había sido detenido el hijo de la mujer.

De acuerdo a la investigación, doña Mori fue asesinada el 9 de agosto de 2017 con el objetivo de apoderarse de una suma de dinero que guardaba en su ropero. La autopsia determinó que la víctima sufrió múltiples golpes de puño y patadas.

En el caso de Roberto "Chucky" Pacheco, logró evadir el cerco policial y judicial, pero las pruebas reunidas permitieron enfocar las sospechas en su persona.

Intensa labor de policías y fiscalía

