Choferes de Pehuenche pidieron por el aumento

En el encuentro estuvieron presentes la presidenta del Concejo Deliberante, María Elisa Lazzaretti; el presidente del bloque CC-ARI, Miguel Aninao; la presidenta del bloque FpV-FG, María Eugenia Villaroel Sánchez; y los concejales Alejandra Villagra y Diego Rudy. Por parte de la UTA se presentaron Sandoval, Fernández y Troncoso.

El secretario de Finanzas de la UTA, Patricio Sandoval, explicó que se trató de un encuentro en el que sólo se planteó la inquietud que afrontan porque, si bien la empresa Pehuenche fue una de las primeras en asegurar que iba a hacer frente al reclamo, que viene desde hace tiempo, hoy dicen que necesitan un aumento tarifario porque actualmente “está desfasado”. “Ya tenemos un acuerdo con el resto de las empresas y a partir de mayo vamos a cobrar la zona desfavorable. Nosotros les dijimos que no somos empresarios y no vamos a pedir el aumento de esa manera, pero sí buscamos plantearles que queremos cobrar la zona desfavorable y, en el caso de que Pehuenche no acepte, vamos a tener conflictos”, manifestó Sandoval.

Por otro lado, señaló que la respuesta de la compañía es que “no hay fondos” para otorgarles el aumento y, por esta razón, decidieron expresar su preocupación en una “reunión informal” con los concejales. Según se indicó, los gremialistas les entregaron una copia del acuerdo firmado con la empresa de transporte público en el que queda expresado que el aumento del 20 por ciento se aplicará si se produce un incremento en la tarifa.