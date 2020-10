El intendente Gustavo Gennuso sorprendió días atrás al anunciar que no descarta rescindirle el contrato a la única prestadora que tiene la ciudad y sus dichos aumentaron el malestar ya que “lo único que hace es agregar incertidumbre al panorama negro que ya atravesamos”.

Así lo entendieron referentes de la Multisectorial por el Transporte Urbano de Pasajeros, que este miércoles marcharon junto a algunos trabajadores de la concesionaria y dirigentes vecinales, quienes están “en estado de alerta”.

Fuentes de la empresa indicaron a LMN que “la situación es insostenible para nosotros” y adjudicaron la raíz del conflicto a la quita de subsidios que implementó el gobierno de Mauricio Macri y que continuó con la gestión actual.

“Desde Nación se estableció una política que favorece a las empresas de transporte del AMBA y nos perjudica ampliamente a las empresas del interior del país, que no podemos sostener un sistema deficitario”, aseguraron.

La empresa tiene una masa salarial que ronda los $ 17 millones que no alcanza a cubrir con la venta de boletos, ya que recauda unos $ 200 mil por día. Además, la semana pasada las finanzas de la empresa se dificultaron aún más cuando la carrocera Colcar, que le proveyó de 100 unidades cero kilómetro para prestar el servicio en Bariloche, le embargó cuentas por falta de pago e incumplimientos de la refinanciación que había pactado, por demoras anteriores.

Para la firma, los dichos de Gennuso sobre la posible rescisión “son llamativos, nunca nos hizo mención a esa posibilidad”.

Desde que el jefe comunal asumió en el cargo, optó por eliminar el esquema anterior en el que eran dos las empresas que prestaban el servicio urbano, Autobuses Santa Fé y Las Grutas, y priorizó a la sanjuanina Mi Bus.

No obstante, fuentes de la comuna no descartan hacerle lugar a alguna de las dos prestadoras anteriores para cubrir algunos de los recorridos donde la concesionaria actual no cumple con lo establecido en el contrato.

Las Grutas aún tiene presencia en la zona andina debido a que presta el servicio interurbano entre Bariloche y Dina Huapi, aunque Autobuses Santa Fé retiró todas las unidades de la ciudad lacustre, varias de las cuales prestan servicio en la capital neuquina.