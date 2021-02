Chocó contra dos caballos en la Ruta 22 y se salvó de milagro

En una zona que es totalmente oscura, el último recuerdo del vecino antes de sentir el impacto fue ver un caballo sobre la banquina. Luego se despertó ya asistido por otros automovilistas que circulaban detrás de él.

El Volkswagen Virtus, que hacía pocos días había sacado 0km de la concesionaria, quedó totalmente destruido. Sin techo, todo aplastado y los asientos de los acompañantes irreconocibles.

Un vecino de Plottier chocó contra dos caballos sobre la ruta 22.

“Por suerte viajaba solo porque me salvé de milagro. En esa zona no andan los semáforos, hay postes de luz pero aún no funcionan. Yo creo que si hubiera estado iluminado podría haber advertido a los caballos sobre la ruta”, manifestó el vecino a LM Neuquén.

Aquella noche del jueves pasado una pareja venía en auto detrás de Martín, ellos fueron los que lo asistieron primero, se comunicaron con su esposa para avisarle lo que había ocurrido y los que también llamaron a la Policía.

En pocos minutos llegaron los efectivos policiales de la Comisaría 7°, los Bomberos Voluntarios de Plottier y una ambulancia del Hospital de Plottier donde luego fue derivado.

De ese impactante accidente le quedó a Bosenberg siete puntos en su cabeza y una necesidad personal de reclamar a la Municipalidad o a la Provincia que haya “más controles sobre los animales sueltos”.

“Si no hacemos algo vamos a ser todos cómplices de una muerte”, afirmó con desesperación el vecino, quien está muy agradecido de haber salvado su vida y poder volver a su casa junto a su familia.

El vecino viajaba con cinturón de seguridad y calcula que circulaba a unos "100 kilómetros por hora, no más ya que había tomado la ruta 22 a unos 300 metros”. “Actuaron todos los sistemas de seguridad del auto”, indicó.

Sobre la ruta quedaron tendidos los dos caballos muertos, aunque al menos eran tres los que corrían sueltos esa noche, según recordó la víctima.

“Cuando me ayudan para salir el auto yo estaba muy desorientado, la Policía me hacía preguntas y yo lo único que quería confirmar es si estaba solo en el auto. Lo único que me hice fue un tajo en la cabeza y un golpe. No recuerdo mucho del momento, solo que te cambia la idea de vida”, confesó.

Luego de comentarle a varios de sus vecinos y conocidos de la zona el accidente que había sufrido por culpa de caballos sueltos en la Ruta 22, Bosenberg recopiló que varias personas habían visto a esos caballos sueltos en esa zona. Al otro día fue hasta el lugar del accidente y los caballos seguían tendidos en el asfalto y pudo ver que no tenían ningún tipo de identificación.

“La Municipalidad, o la Policía tienen que realizan un control de los animales sueltos, secuestrarlos y verificar de quien son para reclamarles que los tengan resguardados y a salvo”, consideró el vecino, quien además reclamó que “se termine de una vez la ruta 22”.