Chocó, cayó a un canal y le quitaron tres ruedas

Todo comenzó con una repentina falla mecánica. Un Ford Fiesta Max que circulaba por la calle Paso de los Libres y Ruta 22 se quedó sin dirección, por lo que el conductor no pudo hacer nada para evitar el accidente. Primero chocó contra una alameda, no pudo frenar a tiempo y fue a parar dentro de un desagüe pluvial que, para fortuna del automovilista, no tenía agua, por lo que pudo salir.

El hecho se produjo, según relataron vecinos de la zona, durante el fin de semana, ya que los primeros reclamos para que lo retiraran del lugar se conocieron el lunes por la tarde. Ayer, algunos testigos aseguraron, incluso, que el auto estaba ahí desde el domingo por la mañana.

Sin embargo, la víctima del accidente se fue del lugar y demoró más de la cuenta en solicitar el rescate de su rodado desde el pequeño canal paralelo a la ruta y los delincuentes cipoleños no lo perdonaron. Ni lerdos ni perezosos, los ladrones aprovecharon la inusual situación y le robaron las ruedas sin dejar ningún rastro.

48 horas pasó el auto “abandonado”, según algunos vecinos. Otros lo vieron recién el lunes.

Daños

Ayer, cuando los vecinos ya habían advertido que los delincuentes aprovecharon el descuido, el dueño del vehículo habría contratado una grúa para retirarlo. El rodado, además de evidenciar fuertes golpes en la carrocería y el parabrisas, más las bolsas del airbag activadas, se fue con un costoso faltante por culpa de los ladrones.

En principio, el robo no habría sido denunciado por lo que la Policía no había iniciado averiguaciones.