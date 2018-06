Cerró un comedor porque les robaron las garrafas

El hecho ocurrió el sábado a la tarde noche, pasadas las 19, en una vivienda ubicada en la esquina de Cobián y Aníbal Troilo, en el corazón de las 1200.

Creen que los culpables de tamaño atropello fueron jóvenes del mismo barrio, aunque hasta ayer, al cierre de esta edición, no había novedades respecto de las garrafas.

La gente que maneja el comedor, como así también varios vecinos de la zona, pidieron ayer a través de las redes sociales un poco de consideración y que les devuelvan las garrafas.

“Nosotros sabemos que hay mucha necesidad y que seguro que las personas que se llevaron las garrafas lo hicieron porque lo necesitan. Pero no es la forma de conseguir las cosas. Acá todos los días se les da la merienda a los chicos del barrio. Ahora no queda otra que cerrar las puertas, porque no hay cómo continuar”, explicaron.

Paralelamente, se hizo un pedido a la comunidad para que aquellos que puedan se acerquen a colaborar con lo que puedan. Obviamente que la prioridad, por estas horas, es conseguir gas para poder cocinar y reactivar el merendero, ante el constante crecimiento de la demanda.

Dos: son las garrafas que funcionaban, hasta el sábado, en el comedor de las 1200.