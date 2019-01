Además, el fallo ordena que el o los bebés que nazcan sean inscriptos como hijos biológicos de la pareja (ver aparte).

Si bien el deseo de conformar una familia comenzó mucho antes, la verdadera lucha de la pareja arrancó en 2010. Ese año, Jazmín sufrió por primera vez un aborto espontáneo cuando cursaba la cuarta semana de embarazo. En 2014 ya había perdido dos embarazos y volvió a quedar embarazada.

“Empezamos a vernos con un doctor especialista en fertilización asistida, Ricardo Cáceres. Hasta ese momento iba todo más que bien”, confió Jazmín a LM Neuquén. Pero al llegar a las 23 semanas, el bebé nació y falleció a los cinco días. “Fue otro shock, el diagnóstico fue una hemorragia pulmonar”, explicó Andrés, quien sufrió a la par de su pareja.

“En 2016 me entero de que estaba embarazada otra vez. A las 17 semanas empecé con fiebre y me agarró una infección en todo el cuerpo”, recordó Jazmín, y agregó: “Estuve once días en terapia intensiva. Me tuvieron que extirpar el útero y cuando desperté me dijeron que no iba a poder ser madre”. La vida los volvía a golpear pero esta vez con más fuerza, ya que ahora iba a estar físicamente imposibilitada de concebir, por lo que conservaron sus ovarios.

En ese doloroso momento, su hermana Evelyn decidió “prestarle” el vientre a Jazmín para que pueda cumplir el sueño de ser madre. “La idea estaba presente desde que vimos en la tele el caso de Flor de la V. Le dije a mi hermana que lo íbamos a hacer así tenga que ser en otro país”, aseguró Evelyn, que tiene un pequeño hijo de 4 años.

El juez Noacco dejó escrito en su fallo que el ofrecimiento refleja “altruismo, generosidad y amor fraternal”.

Los tres coinciden en que desde ese momento todo cayó “como un dominó”. El doctor Cáceres los contactó con el abogado Marcelo Iñiguez, quien se encargó de llevar adelante este caso que se convierte en un antecedente trascendental para la provincia.

También explicaron que en marzo se podría realizar la implantación de los embriones con los gametos de Jazmín y Noel en el cuerpo de Evelyn.

“Creo que con esto se van a abrir las puertas a muchas parejas que están en la misma situación. Mi consejo es que nunca bajen los brazos, hay que insistir”, concluyó la futura mamá emocionada.

“Es un gran avance en favor de los derechos humanos”

Marcelo Iñiguez, el abogado responsable de haber judicializado el caso junto a su estudio de abogados, dialogó en exclusiva con LM Neuquén y celebró el fallo, al que considera “un gran avance en favor de los derechos humanos”.

“Acá en Neuquén es el primer caso y es el número 22 en todo el país. Es muy nuevo todo”, aseguró el abogado, quien a partir de la sentencia judicial solicitará a Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN) que brinde el tratamiento tal cual lo garantiza la Ley Nacional 26.862. A diferencia de otros casos, el de Jazmín, Andrés y lo que recién ahora se están realizando los estudios médicos para avanzar en el tratamiento.

El desafío más grande es la falta de un marco legal en torno a la gestación o maternidad subrogada, que no está prohibida. “El Anteproyecto de Código Civil y Comercial expresamente contemplaba la maternidad subrogada y el Ejecutivo la excluyó, pero no la prohibió, simplemente las normas que la regulaban fueron dejadas de lado. El argumento era que podría dar lugar al comercio de vientres, y la verdad es que aquellos que recurren a esto lo hacen porque quieren ser padres”, aseveró Iñiguez.

El fallo prevé que le cuenten al niño su historia gestacional

“El acceso a las técnicas de reproducción humana asistida (TRAH) en nuestro derecho constitucional y convencional constituye un derecho fundamental, en el entendimiento de que dichas técnicas científicas se han transformado en la única posibilidad para muchas familias de concretar su proyecto de parentalidad”, reza el fallo del juez de Familia, José Ignacio Noacco, quien está a cargo del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 1 de Neuquén

El texto, que se dio a conocer el 27 de noviembre de 2018, no sólo autoriza el tratamiento sino que además ordena que el “niño/s y/o niña/s por nacer” sea inscripto como hijo de la pareja tras valorar la “voluntad procreacional” de ambos.

También se expidió en relación con que los padres deberán contarle al niño su historia gestacional cuando tenga la edad y el grado de madurez suficientes.

