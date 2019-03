Cambio de postura, amigues: ahora la RAE apoya el lenguaje inclusivo

Durante una conferencia de prensa que realizó el martes pasado por la tarde para dar a conocer los pormenores del VIII Congreso Internacional de la Lengua Español - inaugurado hoy con la presencia de Mauricio Macri y los reyes de España en la ciudad de Córdoba-, Muñoz Machado consideró que "las desigualdades históricas también se notan en el lenguaje" y sostuvo que "la academia está dispuesta a mejorar la situación".

En octubre de 2018, Darío Villanueva Prieto, ex director de la RAE opinó que la la letra "e" era discriminatoria. "La letra 'e' ya estaba instalada y se consideró que era discriminatoria. Si tenemos un poco de memoria, podemos recordar que en español ‘presidente’ dio lugar a ‘presidenta’", argumentó aquella ocasión.

"Lo que la academia pueda hacer por esa inclusión estará muy dispuesta a hacerlo", recalcó el académico. No obstante aclaró: "No podemos cambiar las reglas de juego porque la Academia no es la dueña del lenguaje, ni puede determinar cómo se habla mediante decretos o acuerdos obligatorios".

Polémica: sin disculpas para Latinoamérica por el saqueo y el genocidio español

Pese a la apertura que mostró Muñoz Machado respecto al lenguaje inclusivo, el titular de la RAE se mostró reacio a impulsar una autocrítica española respecto a los abusos cometidos durante la época colonial en América Latina.

El director de la Academia aseguró que la petición de disculpas por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a España es "una forma de escandalizar".

"Todos los conquistadores de muchas épocas han cometido muchas barbaridades ", sentenció. Es que para él, "no hay ningún país" como España que haya hecho aportaciones desde el punto de vista cultural, superiores y menos bárbaras que otros países coloniales".

"El argumento de las matanzas es populista y me gustaría que se pusiera en valor las contribuciones culturales que España ha hecho, sobre todo al Nuevo Mundo", concluyó.