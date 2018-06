Wisky habló con LM Cipolletti y dijo que el jueves se consiguió un gran paso social, político e institucional para Argentina. “Estamos saliendo del pensamiento del Medioevo. La política antiaborto demostró que no protege a nadie. La realidad es que penar a las mujeres no cambió la situación, y que en los países que despenalizaron se redujeron. Al penalizarlo, el Estado no puede hablar del problema, se dedica a ocultarlo. Lo que debemos hacer es intervenir”, dijo Wisky.

El referente de Cambiemos dijo sentir orgullo por ser de una provincia en la que se aplica la interrupción legal del embarazo (ILE). “Todos los rionegrinos votamos a favor y eso habla de la provincia. Estoy orgulloso de mis pares. A diferencia de las provincias del norte, que votaron en contra teniendo el mayor porcentaje de mortalidad infantil, y eso es muy llamativo”, criticó.

Al igual que su compañera de bloque, Lorena Matzen, Wisky dijo haber recibido innumerables mensajes amenazantes para cambiar su postura. “Fueron muchos mensajes desagradables, pero sabía que iba a suceder. Me trataron de asesino y me amenazaron con lincharme en la calle. Pero estoy tranquilo de que legislamos para cambiar una realidad. Lo mismo pasó cuando se debatió el divorcio. Tenemos que ser tolerantes ante las miradas reaccionarias”, cuestionó.

Todos los rionegrinos votaron a favor: “Siempre estuvimos un paso adelante”.

El diputado aseguró que el Senado también acompañará la despenalización y que en menos de dos meses será ley. “Los bloques mayoritarios ya lo expresaron, y los rionegrinos también. Fue trascendental la votación en Diputados y la gran movilización social”, explicó. Añadió que “la ley sería un gran paso social para respetar las libertades de las mujeres, aunque a muchos les pese”.

Cipolletti

Wisky opinó sobre el proyecto antiaborto presentado por evangélicos en Cipolletti que acompaña el intendente Aníbal Tortoriello. “Cuando trabajamos por las libertades tenemos que respetar las diferencias, pero hay muchos pensamientos feudales con órdenes de mando, y tenemos que intentar llegar a la modernidad para aunque sea acercarnos a la posmodernidad”, opinó.

Y aseguró: “Lo que tienen que saber en Cipolletti es que existe la ILE y que se aplica. Hay que saber que el aborto es la falla de la educación y la salud, y es la última opción de una cadena. Legalizarlo es dejar de hacernos los sonsos y empezar a actuar”.

Wisky agregó que el Estado no debe abandonar a las mujeres, sino acompañarlas.

--> ¿Otro debate para la polémica?

El diputado Sergio Wisky dijo que es posible pensar que el Congreso abra el debate sobre la separación del Estado con la Iglesia. “Mi postura al respecto es que si el Estado financia a las iglesias, debería ser para todas las religiones o para ninguna. El Estado tiene que administrar sus recursos de forma equitativa y no debe tener privilegios para alguna en particular”, manifestó.