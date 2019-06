Cada vez hay más condenados por narcotráfico gracias al vital 0800

Uno de los hermanos atrapados y que llevaba la cocaína en una mochila fue identificado como Eric, de 23 años. Sin embargo, a la hora de las condenas efectivas, solo su hermano Rodolfo Javier Sandoval, recibió una pena de 4 años.

Los dos viedmenses aceptaron su culpabilidad y fueron juzgados bajo la modalidad abreviada en el TOF roquense.

4 años de castigo recibió el hermano mayor.

El viedmense tiene 29 años y fue condenado por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización

3 años de prisión condicional le impusieron al menor.

Tiene 23 años y no quedó preso; solo deberá cumplir pautas de conducta y no volver a delinquir si no quiere perder el beneficio de la libertad.

