Cada vez detectan más vehículos flojos de papeles en Cipolletti

"Hemos decidido hacer controles en conjunto con la policía en diferentes lugares de la ciudad y horarios. Este fin de semana trabajamos en el área centro, en la General Paz, en las 1200 Viviendas y en Las Perlas donde se labraron 66 actas y se retuvo 13 autos y 2 motos, todos por falta de documentación", señaló García.

A su vez, se refirió al caso del hombre que denunció haber sido golpeado y detenido durante un control de tránsito sobre la calle Domingo Savio de Cipolletti: "estábamos colaborando con la policía de las 1200 Viviendas pero en la parte municipal no hubo inconvenientes, no nos consta. Fue en un control pero desde el área no hubo problemas, sí se le retuvo el vehículo por falta de papales".

No obstante, remarcó que la actitud ante los operativos depende de cada conductor pero que, en general, "muchos lo ven con buenos ojos porque son preventivos para poder darle a la población la mayor seguridad posible en cuanto lo que es vialidad".

Finalmente, para el 21 de septiembre -el día de la primavera- se está armando un "amplio cronograma" para evitar la circulación de personas alcoholizadas al volante y posibles altercados.