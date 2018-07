El hecho ocurrió ayer a las 20 en una parada de colectivos del barrio Santo Domingo, en las calles Esquiú y Primeros Pobladores, cuando la mujer de 56 años se disponía a ir a la Iglesia. En un segundo y casi sin dejar rastros, le sacó el teléfono de las manos y salió corriendo.

La denuncia formal la radicó en la Subcomisaría 79° en el barrio 1200 Viviendas.

En diálogo con LM Cipolletti, su hijo, Rodrigo, contó que un vecino tocó la puerta de su casa para contarle lo que había pasado y que, cuando fue a ver cómo estaba su mamá, notó que ya se había ido. Afortunadamente, un hombre que esperaba otra unidad en la vereda de enfrente vio todo y pudo identificar al autor del robo.

"Le pregunté qué había pasado y me dijo que el pibe salió de atrás de la garita y se lo sacó. También que es conocido en la ciudad y que vive en frente de esta parada, en la que esperamos el cole todos los días. Cuando mi mamá llegó a casa me contó todo, tenía el dedo morado porque se lo torció, pero está bien y eso es lo único que me importa", remarcó el cipoleño de 32 años.

Sin embargo, lejos de quedarse de brazos cruzados, buscó al delincuente por Facebook, le escribió un mensaje privado para que devolviera el celular y lo escrachó con una foto para que los vecinos "tengan cuidado al salir a la calle".

ladrón escrache

"Yo puedo ir a buscarlo y encararlo, pero es meterse en una guerra sin fin. Además, está mi mamá en el medio y no quiero que le pase algo. A los 10 minutos de haberle robado me enteré de que estaba vendiendo el teléfono -un Samsung J2 Prime- a 1300 pesos en el barrio Managua y, por lo que me comentaron, ya se lo dio a otra persona", agregó, indignado.

El ladrón es reconocido en la ciudad

Rodrigo contó que cuando habló con el testigo del robo le comentó que el ladrón era conocido en Cipolletti y le dio su nombre, con el que pudo encontrarlo a través de las redes sociales.

La identidad del delincuente coincide con la del joven que en mayo de 2017 estuvo involucrado en un escándalo por la publicación de fotografías de menores de edad posando con armas de fuego en las que, a su vez, él también aparecía.

LEÉ MÁS

Muestran en Facebook fotos de sus pequeños hijos manipulando armas de fuego