En esas circunstancias, fuentes judiciales indicaron que se llevaron a las criaturas sin el consentimiento de las operadoras de Promoción Familiar, aunque el abogado Claudio Romero, quien asiste al papá de los chicos, lo negó rotundamente.

“De allí se fueron con los niños porque no tenían medicamentos, ropa, comida ni lugar para contenerlos. No fue un retiro forzoso, como el que sí hizo Promoción Familiar al sacarle los hijos a su madre”, sostuvo el letrado. Sin embargo, desde la Justicia local se aclaró que aun cuando los niños se encuentren bajo el cuidado de una familia solidaria, los padres siguen teniendo la obligación de proporcionar alimentos; y el proceder del organismo ejecutivo fue avalado.

A casi una semana del incidente, sigue vigente la orden de encontrar a los padres de estos niños pero no saben dónde. A pedido de la Defensoría de Menores, el juez de Familia subrogante, Jorge Benatti, dispuso que se libre una circular a la Policía de Río Negro y a la de Neuquén, a Gendarmería Nacional y a Migraciones. Se hizo saber que una vez que los encuentren, los niños deberán ser puestos a disposición de Protección Familiar de forma inmediata.

La búsqueda de paradero también fue comunicada al Registro Nacional de Menores Extraviados mientras los investigadores policiales y judiciales realizan distintas averiguaciones para dar con sus padres.

El abogado del papá contó ayer que apeló la resolución del juez subrogante, que convalida las actuaciones de Promoción Familiar en el caso, y solicitó la inmediata restitución de los hijos al padre.

“El juez se acordó tarde de apoyar a Promoción Familiar, ya que se expidió después que estos padres recuperaron a sus hijos. Además, la Fiscalía todavía no dice que hay delito”, apuntó el letrado, mientras que agregó: “Ellos no pueden ser declarados en rebeldía porque no han sido notificados de nada”.

El caso

Un caso polémico desde el principio

Intervención del Estado. Desde la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia lanzaron una convocatoria urgente para encontrar una familia transitoria para dos chicos, un nene de 2 años y su hermanito de 5 meses, que habían sido retirados del hogar materno.

Se los llevaron de prepo. El papá y la mamá de los nenes exigieron que se los restituyeran, pero la resolución nunca se tomó por parte de la Justicia. Así que decidieron actuar por cuenta propia, fueron al lugar en el que estaban los pequeños y se los llevaron a la fuerza. Después escaparon.