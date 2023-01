Luciana Álvez, coordinadora de Familias Solidarias del SENAF, explicó en diálogo con LU19 La Voz del Comahue que se trata de un pequeño de 1 año, quien necesita un hogar temporario. Los y las interesadas no tienen que tener intenciones de adoptar ni estar inscriptos en el registro de adoptantes.

El objetivo del acogimiento en familias solidarias es garantizar el derecho de las infancias a vivir en familia, a ser cuidados en un ámbito estable y saludable, mientras se resuelve la situación familiar de origen.

Aquellos niños y niñas como así adolescentes que son cuidados y albergados por familias solidarias deben ser separados de su núcleo familiar conviviente atento a que se encuentran en riesgo. Esta separación se enmarca legalmente en una medida de protección de carácter excepcional y temporal.

Mientras que estás infancias son acogidas por entornos familiares de la comunidad, desde la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia se llevan adelante procesos de intervención con la familia de origen a fin de que se revierta el riesgo y se logre la restitución familia del niño o niña.

Se buscan, con suma urgencia, familias solidarias para alojar a 10 chicos. Buscan familia solidaria para un nene en Fernández Oro

Las familias solidarias reciben un acompañamiento técnico y asistencia económica a través de entrevistas familiares como así en los espacios de capacitación junto a otras familias.

Es de suma importancia la participación de la comunidad, de los vecinos de las localidades de la zona, atento a que -a través de ello- se logra no solo garantizar el derecho a vivir en familia sino que se logra restituir los demás derechos que se encuentran vulnerados.

En ello también es de relevancia resaltar que la comunidad es un recurso social que forma parte del Sistema de Protección Integral de los derechos como así lo hacen Instituciones y organismo vinculados a la temática. De esta manera, una familia acogedora recibe en su hogar a un niño, niña o adolescente brindando una parentalidad social, una crianza alternativa.

El acogimiento familiar evita la institucionalización de infancias, lo cual es primordial ya que los efectos que genera sobre todo en niños y niñas de corta edad repercuten en su desarrollo psicosocial, se produce una desvinculación de sus centros de vida, sobre todo cuando hablamos de que deben ser alojados en Centros de Atención Integral a la Infancias alejados geográficamente de sus lugares de residencia, al igual que un entorno familiar con una figura estable de apego.

Quienes estén interesando tienen que tener presente que el acogimiento familiar no significa adopción, las familias solidarias brindan cuidados de manera temporal.

Dentro de los requisitos para postularse no deben estar inscriptos en el Registro de Adopción, no deben tener el deseo de hacerlo y se suma a ello que deben contar con el consenso familiar como así no tener antecedentes penales y disponibilidad de tiempo. Pueden postularse mayores de edad, personas solas o parejas con o sin hijos.