La bronca comenzó luego de que la ministra tomara conocimiento a partir de una nota de LM Neuquén que daba cuenta de que el gitano había quedado en libertad tras la acusación. De inmediato, Bullrich en persona habló con el titular del Ministerio Público Fiscal de Neuquén y con un juez.

En ambos casos, los funcionarios judiciales explicaron cómo funcionada el Código Procesal Penal de Neuquén y lo ocurrido durante la audiencia del martes al mediodía.

La asistente letrada de la fiscalía de delitos flagrantes, Patricia Brizuela, calificó el hecho como resistencia a la autoridad agravada por el uso de arma de fuego de uso civil, en concurso ideal con tenencia ilegal de arma de fuego y concurso real de lesiones graves en calidad de autor. Acá está la clave. A las lesiones se le podría haber incluido el agravante de lesionar a un funcionario público. Esto es lo que vendrá a reclamar el querellante de la Federal.

Embed

En la audiencia, la fiscalía no solicitó la prisión preventiva porque entendió que no había riesgo de fuga ya que el gitano ha vivido toda su vida en la casa que fue allanada, donde tiene el taller mecánico. Tampoco observaron riesgo de entorpecimiento de la investigación ya que el policía federal herido vive en Buenos Aires y había viajado en comisión para realizar dicha medida judicial. Además, es un delito que no prevé pena de cumplimiento efectivo y el agresor no tenía antecedentes, por eso pidieron comparendos quincenales.

El gitano disparó con un revólver calibre 38 que hirió al principal Marcos Condinanzo en la mano derecha y le provocó una fractura expuesta por la que debe ser operado.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich

Cuatro meses de investigación tiene la fiscalía

De acuerdo con lo relevado por este medio, estiman que en unos tres meses estarán en condiciones de elevar la causa a juicio. Para el MPF, la ministra Bullrich desconocía el código neuquino.

herida de bala

La banda de las cajas fuertes

La lesión del federal ocurrió en una irrupción en calle Planas 1200 de Neuquén. Ese allanamiento se realizó junto con otros 24 en cinco provincias del país. En total hubo 51 personas detenidas y 59 autos secuestrados.

La banda está vinculada a una serie de robos de cajas fuertes en viviendas de personas reconocidas. De hecho, el arma con la que efectuó el disparo el gitano podría ser de un funcionario nacional que fue asaltado en Bueno Aires. Las pesquisas continúan.

LEÉ MÁS

Un gitano baleó a un policía de la Federal en un allanamiento por una causa de estafas

Cayó una banda gitana que robaba cajas fuertes a casas