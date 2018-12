A pocas cuadras de llegar a la garita, un VW Polo lo interceptó y fue en ese momento cuando comenzó su calvario. “Se bajaron dos del auto y me exigieron el celular, yo me negué y me dijeron ‘ah, así que no nos lo vas a dar’ y me metieron en el auto”, relató el joven.

Una vez en el interior del vehículo, los jóvenes comenzaron a propinarle golpes de puño hasta que en un momento lo rociaron con pintura en aerosol en la boca y en otras partes del cuerpo. “En un momento pensé que me iban a matar, no entendía el porqué de la situación”, expresó Braian.

Como pudo, en determinado momento, se zafó de sus agresores y se tiró del auto. Con miedo de que lo siguieran, el joven corrió hasta la calle Perito Moreno y allí pudo tomarse el colectivo hasta su casa.

Braian es parte de la Organización Juvenil del Oeste (OJO) y fueron sus amigos quienes lo vieron herido y pidieron ayuda al director y la psicóloga de la ONG.

La víctima, de 19 años, recibió la contención de una ONG a la que pertenece y que lo había acompañado a denunciar otros episodios homofóbicos.

“Fue una situación de abuso de poder y de homofobia”, explicó a LM Neuquén el director de la ONG, Gerónimo Lombardo, quien aseguró que no es la primera vez que el joven es atacado por su orientación sexual y que por ello es blanco de “mucho bullying”

2 agresiones sufrió en el último tiempo

este año, el joven fue atacado a la salida de un boliche y en 2017 fue víctima de un episodio similar. Su entorno aseguró que ha sido tomado de punto por su orientación sexual.

“Dos veces ya le han pegado a la salida del boliche. Lo he acompañado por esta situación al Inadi, pero en su momento nos dijeron que no se podía hacer nada si no se identificaba al agresor”, aseguró Lombardo. Además, agregó: “Lo voy a acompañar a donde sea necesario para al menos poder identificar a estos sujetos y que no vean como algo gracioso pegarle así a un chico y prenderlo fuego”.

“Denunciar es exponerte a más agresión, siempre terminamos siendo el hazmerreír de la Policía”, dijo Luján Acuña, referente de la Organización Vidas Escondidas

Si bien el mismo aerosol provocó algunas quemaduras en su cuello y en el hombro, el joven no quiso denunciar ni ir al hospital por malas experiencias anteriores.

4 jóvenes lo atacaron dentro del auto

en un primer momento, dos jóvenes lo interceptaron y luego lo metieron dentro de un VW polo, donde había otras dos personas. le pegaron golpes de puño y lo rociaron con un aerosol.

Por haber vivido en carne propia esta violencia, Luján Acuña, de la ONG Vidas Escondidas, acudió a contener al joven. “Esto antes solamente se daba en las grandes ciudades, pero la agresión que sufre la comunidad LGBT es tremenda en el Alto Valle”, aseguró Acuña.

"Lo peor es que la provincia no tiene una guardia para este tipo de violencias. Deben crear un dispositivo estatal, necesitamos una entidad que tenga el peso que se necesita para intervenir en estos casos”, afirmó.

LEÉ MÁS

Lo tildaron de gay y lo acosaron para que se fuera de la Escuela de Cadetes

Echan a pareja gay de una pizzería por darse un beso