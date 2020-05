Brindan recomendaciones sobre salidas para personas con discapacidad

Al respecto, recordó que pueden salir todos los días ya que no hay restricción con número de finalización de DNI en la ciudad, pero no deben alejarse a más de 500 metros de su vivienda. Al salir no pueden hacer uso de los parques ni juegos recreativos, solo caminata.

“Es importante dejar en claro que es una cuestión de necesidad y que podamos como familia poner en la balanza los riesgos contra las crisis que podemos tener y evaluar si realmente debemos salir y, si lo hacemos, que sea con todos los cuidados necesarios”, remarcó Díaz.

Cuidados de salida y regreso al hogar:

-Niños menores de 2 años no deben llevar barbijo por lo tanto, si salimos con ellos, extremar los cuidados con las manos (llevar alcohol en gel) y evitar que se toquen la cara.

-Más de 2 años de edad deben llevar barbijo, en lo posible con lentes o gafas de protección y siempre llevar alcohol para desinfectar manos para evitar mayor carga viral.

-Al llegar al hogar poner en una caja o una bolsa en la puerta todos los elementos que se utilizaron en la salida para luego desinfectarlos.

-Colocar los zapatos afuera sobre un trapo con lavandina y dejarlo por un rato antes de ingresar el calzado al hogar.

-Bañarse y lavar la ropa utilizada durante la salida. Ponerse ropa limpia para después tener contacto con el resto de las personas que conviven en la vivienda.

