Cipolletti Boschi le pegó al partido de Tortoriello: "Se construye de manera autoritaria y vertical"

La concejal fue crítica del armado del espacio: "Que ni siquiera te tengan en cuenta para charlar, me desmotiva", dijo. Detalló que no conoce a la candidata.







El armado electoral del espacio político que encabeza Aníbal Tortoriello continúa provocando críticas, ahora públicas, por parte de sus integrantes. A nivel provincial se produjo la ruptura de Juntos por el Cambio ante la salida de la UCR. A nivel local, en tanto, se cayeron varios candidatos a intendente y una vez definida la lista, la concejal Flavia Boschi aseguró que en el partido prevalecen el autoritarismo y el verticalismo.

Boschi no forma parte de la lista local de Cambia Río Negro, ni fue incluida como candidata a legisladora. Sin embargo, aseguró que no es el motivo de sus cuestionamientos. En un comunicado difundido a quienes participan activamente en el espacio opositor, la concejal afirmó: “Saben que nunca estuve atrás de un cargo, mi negocio gastronómico es de lo que me encanta vivir, pero que ni siquiera te tengan en cuenta o te llamen por teléfono auque sea para charlar de qué manera se puede construir o proyectar para Cipolletti, me desmotiva enormemente y me saca las ganas de todo”.

La empresaria gastronómica no nombró a Tortoriello, pero cuestionó el liderazgo del espacio, que recae casi exclusivamente en el ex intendente. "Cuando me metí en política allá por el 2015, buscaba un cambio y en hacer la diferencia… Hoy me sigo chocando contra la pared y dándome cuenta que se sigue pensando y construyendo de manera autoritaria y vertical, totalmente contrario a como a mi me gusta y apuesto a trabajar”, señaló.

En ese contexto, manifestó: "Saben que no me estoy sintiendo cómoda en el espacio. No conozco a la candidata a intendente (Valeria Lo Cacciato), pero no la voy juzgar a pesar de nunca participó en el partido o en el espacio de JXC”. “Hoy me siento así, quizás mas adelante esto cambie. Es mucha sinceridad lo que estoy exponiendo, pero es con la mejor de las intenciones. Por supuesto que les dejo el teléfono de las personas que están coordinando todo para los que quieran participar como siempre”, les dijo a quienes fiscalizaron las últimas elecciones locales. “Veremos que nos trae el futuro pero no creó que se llegue muy lejos y mucho menos que se recupere la ciudad… sincericidio total", concluyó.