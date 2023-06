Bloquean el acceso a una empresa, en reclamo de la regularización del servicio de luz

“Es una burla que el servicio vaya hasta Balsa Las Perlas, haciendo pasar los tendidos por enfrente de nuestras casas. Hace más de 10 años que reclamamos que se regularice el servicio de luz y agua, pero siempre todo quedó en promesas”, expresó Diego a este medio.

reclamo-vecinos-isla-jordan.jpg

En la actualidad, las más de 700 familias que viven en la zona tienen luz gracias a una conexión irregular, la cual incluye un transformador, que cuando se rompe es arreglado por los mismos vecinos, pese a los graves riesgos que corren al hacerlo.

“La conexión que hicimos hace mucho tiempo estaba pensaba para 60 familias, pero hoy son más de 700 las familias que se alimentan de la misma. Está re contra colapsado, por lo cual es re común que haya cortes”, agregó el representante de los vecinos.

En esa misma línea explicó que durante la pandemia el Municipio se comprometió a hacer un tendido nuevo, pero les pidieron que hagan un recambio de postes, los cuales fueron colocados por ellos, sin ninguna ayuda del gobierno comunal. “Tuvimos que hacer la instalación de los postes nosotros, sin ningún tipo de máquina. Entre los vecinos levantamos los pesadísimos postes de 11 metros, como así también hicimos los pozos”, relató.

“Nosotros no queremos nada regalado, por eso pedimos la regularización, porque entendemos que así corremos muchos riesgos. Por ejemplo, días atrás, con un corte, a una vecina diabética se le quemó la heladera y perdió toda su insulina. Tuvo que conseguirle a otro vecino una dosis para que su salud no se deteriore. Por eso, hasta que el propio intendente no nos de respuesta, no nos vamos a ir de acá”, cerró el vecino.