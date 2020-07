Berra: "A varios chicos se les va a poner difícil"

Pisando los 39 años, a Manolo todos lo consultan por su posible retiro. “Hasta mi señora me pregunta. A los 32 empezó y me dice ‘yo no te voy a empujar una silla de ruedas a los 45, 50 años’ y le contesto ‘bueno, compremos una automática’. La verdad es que la mujer siempre hace el trabajo que no se ve en la cancha”, señaló.

En el final de la charla, admitió que se anima a ser marcador central. “Mirá, yo no soy de hablar mucho con los DT, nunca cruzo esa línea de confianza, pero a Gustavo Coronel le decía: ‘Si me ponés de central, juego hasta los 45’”, comentó.

Allí, de hecho, lo ubicó Sergio Priseajniuc en el último partido ante Sol de Mayo y respondió. “Me sentí cómodo. Mientras me sienta útil, juego donde sea”, largó. Manolo Berra, el capitán que se preocupa por la situación de los más indefensos.