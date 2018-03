Por el hecho, la mujer responsabilizó a la referente del sector y cree que la decisión se tomó porque es la hermana del hombre que tiroteó la casa de Calderón tiempo atrás.

Ante la repercusión de la denuncia, Lila Calderón dio su versión de los hechos: "Ella le compró el terreno a una chica que vivía ahí con la condición de que no podía vender ni ceder las tierras a otra persona. Yo le advertí que no se podía, pero cerraron el acuerdo de todas formas. Liliana Troncoso nunca vivió en esa casa, no había nada adentro, funcionaba como un aguantadero en el que escondían partes de motos robadas".

"Ella nunca fue vecina del Barrio Obrero, jamás", Lila Calderón, referente del sector.

Además, explicó que, si bien ella es la cara visible del Barrio Obrero, cada "cuadra es autónoma" y los vecinos toman sus propias decisiones.

"Fueron las personas que viven en esa manzana las que decidieron recuperar la casa, porque por ley esas tierras no son suyas. En un principio se iba a reacondicionar para que funcionara como refugio para mujeres en situación de calle pero ahora va a empezar a funcionar la casa de Red Puentes por el tiroteo que sufrieron en el Mapu", expresó la dirigente.

Liliana Troncoso asegura haber comprado el terreno por 50 mil pesos en 2017 y que, como parte de pago, entregó una moto.

LEÉ MÁS

Denuncian la usurpación de una casa en el Barrio Obrero