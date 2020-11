Atraparon a Lola Latorre en una fiesta clandestina

Junto a la joven fueron notificadas unas 140 personas más, a quienes se les iniciaron causas en la Justicia Federal por infracción a los artículos 205 y 239 del Código Penal.

yanina y diego latorre (1).jpg

"Estuvo en el lugar"

En medio del escándalo, Fernando Burlando confirmó la presencia de Lola en la fiesta, aunque argumentó que " fue en auxilio de una amiga". "Le notifican, pero ella no firma el acta de procedimiento. No va a ser imputada pero le pueden pedir explicaciones; no sabemos si un juez la va a citar o no. Ella no entró al lugar, no estaba en la fiesta sino en el estacionamiento. Fue a buscar a la amiga y donde estaban los autos estaba la policía", agregó el abogado.

A-022-fiesta.png

En la quinta donde se realizó la fiesta se encontraban entre 400 y 500 personas, que accedieron tras pagar una entrada. Muchos jóvenes, al ser sorprendidos, corrieron, mientras que los que permanecieron en el lugar fueron notificados y posteriormente liberados." Eran en su mayoría individuos de CABA, que fueron en auto y en combis", detallaron fuentes policiales.

Ante esta situación, Lola quedó en la cuerda floja en el Cantando 2020. Cualquiera que haya ido a una fiesta o haya participado en algo no permitido por la pandemia, debe ser expulsado. Mañana lo anunciaremos en el programa", anunció el conductor del ciclo, Ángel de Brito, vía Twitter.