ATE le pedirá a Di Tella un aumento salarial

El gremialista recordó que la actual administración, a algo más de seis meses de asumir, no ha otorgado ninguna suba salarial, pese al fuerte deterioro del poder adquisitivo que hubo el año pasado y que este año empeoró.

Vega enfatizó en que no cederán en su propósito de conseguir que el Municipio les dé un bono a todos los empleados que han continuado en actividad durante la cuarentena y dijo que el Ejecutivo hasta podría no pagarlo ahora sino diferirlo unos meses. "Pero algo tiene que brindarles a los trabajadores que han seguido con su labor pese a la pandemia. No necesariamente ahora, pero tiene que haber, cuando menos, un compromiso de pago futuro", expresó.

LEÉ MÁS

Rodolfo Aguiar sobre la marcha anticuarentena: "Militan la muerte"

Provincia aumentó las Asignaciones Familiares en Río Negro