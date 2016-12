El gremio ATE se sumará a las actividades convocadas para el 25 de noviembre próximo, en ocasión del Día Internacional de Eliminación de toda forma de Violencia contra las Mujeres, con un paro de actividades de tres horas.

Según adelantaron, la medida de fuerza tendrá vigencia de 10 a 13, con asambleas de reflexión y actividades en los lugares de trabajo. También se sumarán junto a los militantes de la CTA de las actividades en conjunto.

“Resulta cada vez más impactante que cada 30 horas siga muriendo una mujer. El déficit del desarrollo, aplicación y evaluación de las leyes vigentes, los recortes presupuestarios y los presupuestos no ejecutados hacen limitadas las políticas de igualdad e inclusión, remarcando la falta de compromiso en la prevención de la violencia de género”, señaló Nelly Costa, referente del espacio de Género de ATE Río Negro y agregó: “Cotidianamente esta situación no se visualiza porque las denuncias no llegan o porque las denuncias se levantan. Mientras tanto, las mujeres y sus familias siguen quedando indefensas.”

“Este nuevo 25 de noviembre necesitamos reflexionar sobre el origen, proceso y fin de la violencia. Con todos nosotros y nosotras, nadie puede quedar excluido en cada lugar de trabajo, en el colectivo, en la escuela. Cuanto más intervengamos con la palabra, podremos llegar a modificar desde lo particular a lo general. El silencio, la vergüenza, lo individual siempre han sido aliados para la generación de pensamiento y actitudes violentas”, agregó Costa.