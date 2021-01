Casi dos millones de seguidores tiene Nati Jota en instagram, donde compartió la captura de pantalla del mensaje y su respuesta. “Traumada toda mi adolescencia por mis estrías, usaba bikinis rarísimas para que me taparan. Lo bueno de estos giles es que nos confirman que lo que antes nos dolía ahora nos xupa (sic) un huevo”.

Además, la influencer le dedicó un video, donde sin exponer el nombre del desubicado, si lo ubicó en sus comentarios: “Hubo un momento que me dije ya re fue, aparte casi todas las mujeres tenemos estrías”. Además, sentenció: “¡Qué comentario del orto! Decí que soy tan fuerte ahora que ya no me importa”.