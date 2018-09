Arranca el paro nacional, en una semana agitada

Las medidas de las CTA arrancarán hoy al mediodía y se sentirán con fuerza en Cipolletti, principalmente en las escuelas públicas, donde no habrá clases durante el turno tarde de hoy y durante toda la jornada mañana. Lo mismo ocurrirá en las universidades del Comahue y de Río Negro.

En el sector comercial la situación es particular, ya que hoy los empleados no trabajarán pero por la celebración de su día. Sin embargo, el gremio se sumó al paro, por lo que mañana serán muchos los que tampoco asistirán a sus puestos laborales. Sucederá lo mismo en los supermercados.

Las organizaciones sociales y sindicales de Cipolletti participarán hoy, a las 17:30, de una movilización en General Roca. Mientras que mañana se concentrarán en la plaza San Martín a las 11, donde se realizará una olla popular.

Mañana, el plato fuerte

Lo de hoy será un aperitivo para la jornada de mañana, que será el plato fuerte, con un paro nacional que se espera que sea contundente. Es que en esta oportunidad se adherirán la mayoría de los gremios del país.

Los que arrancan con las medidas hoy continuarán mañana, mientras que se sumarán todos los nucleamientos sindicales que funcionan bajo la órbita de la CGT.

La gran mayoría de los servicios se verán afectados. Además de las escuelas, las universidades y los comercios, no habrá atención en los bancos ni en el Poder Judicial, no se recolectarán los residuos, no funcionarán trenes, colectivos, aviones ni taxis, pararán los camioneros y petroleros, y en los hospitales públicos se atenderán sólo emergencias. También se sumarán los municipales, por lo que se resentirán algunas prestaciones.

Desde el gremio ATE explicaron que las medidas de fuerza son “para exigir un cambio en el modelo económico de empobrecimiento y exclusión” y en rechazo a “la nueva ola de despidos” registrada en el sector. También critican el Presupuesto 2019 que impulsa el presidente Mauricio Macri, ya que estipula drásticos recortes en el gasto público y la quita de beneficios a los jubilados en la Patagonia.

¿Qué servicios se verán afectados?

Primeras 12 horas

Los sindicatos que son parte de las dos CTA se sumarán al paro pero lo harán por 36 horas, a partir del mediodía de hoy. No habrá clases en el turno tarde ni atención en los organismos públicos. Hospitales, sólo para urgencias.

Lo que se viene

Mañana el país se paralizará por completo. No habrá trenes, aviones, colectivos ni taxis, las escuelas no abrirán, no atenderán bancos ni organismos públicos, tampoco supermercados y habrá guardias mínimas en hospitales.