Arquitectos se corren de la polémica

Desde el Colegio de Arquitectos, aseguraron que la Municipalidad tomó posesión del inmueble en 1994, pero, por distintas razones, nunca pudo registrarlo dominialmente a su nombre ni darle una finalidad en provecho de la comunidad. En marzo de este año se firmó un acuerdo entre ambas partes para la utilización del lugar.

“Nosotros no queremos quedar en el medio de una polémica, queremos hacer lo mejor, pero si la comunidad no quiere que estemos ahí, no vamos a interferir”, dijo De Raffaelli.

El proyecto del Ejecutivo está en el Deliberante y, si se aprueba, cederá al Colegio el uso del edificio por 99 años. El lugar está destruido y los arquitectos deberían recomponerlo manteniendo la fachada y generando un espacio cultural. “Nuestra idea era convertir ese lugar en un paseo que la comunidad pueda aprovechar”, concluyó.

25 Los años que lleva el edificio bajo dominio municipal

El espacio, en la céntrica esquina de Fernández Oro y Villegas, nunca tuvo uso público. Por el contrario, se deterioró notablemente. Una de las razones del acuerdo con el Colegio de Arquitectos es que se hagan las obras necesarias para asegurar que la histórica fachada no se venga abajo.

LEÉ MÁS

Polémica por el histórico Diente de Oro: el Colegio de Arquitectos respaldó el proyecto

Al final, la Muni no hizo ninguna denuncia contra Baratti