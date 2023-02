Arq. Mabel Rodríguez Cebrian, integrante del Colegio de Arquitectos de Río Negro. Prolífica labor en estas tierras

“Si a algo se parece mi aparición en Viedma, en febrero de 1962, es a eso, a la prehistoria de la Arquitectura. No había nada, no había nadie. Recuerdo que, en nuestro estudio, recibíamos las suscripciones a Architectural Record, L’architecture d’aujourd’hui, Summa. Ventana al mundo que nos había abierto la Facultad. Afuera soplaba el viento, el eterno viento en la calle de tierra, la llanura arenosa del Valle Inferior, a lo lejos la cuchilla, el “non plus ultra”, comienza relatando Mabel.