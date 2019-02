Argentina XV tuvo su gran fiesta en el Hormiguero

El primer try no se hizo esperar. En el primer ataque, Argentina XV ya ganaba 7 a 0 con el try del fullback Santiago Carrera y la conversión de Martín Elías. Y a los 8 minutos hubo otra sorpresa albiceleste, tras una jugada que se inició desde un line y terminó con el try de Lucas Favre. Estados Unidos era puro desconcierto.

El mérito de la selección nacional fue la concentración durante todo el partido y la conexión para el desarrollo de una idea de juego, que sostuvo siempre. El combinado argentino, en los dos partidos que jugó en el Alto Valle, dio la sensación de que era un equipo conformado desde hace mucho tiempo, que se entendía con fluidez.

Los rugbiers de Fernández Lobbe no dejaron reaccionar a los actuales campeones y su juego arrollador en ofensiva, con una defensa equilibrada, les dio más satisfacciones a las miles de personas que soportaron un sol intenso en las tribunas.

A los 28 minutos, Gaspar Baldunciel marcó un nuevo try para los locales, después de una gran jugada previa, con una distribución precisa y eficaz. Y las malas noticias continuaron para los estadounidenses, ya que Paul Lasike fue expulsado por pisar en la cabeza a un rival mientras estaba en el piso y tuvieron que afrontar los 50 minutos restantes en inferioridad numérica.

Argentina XV se fue al vestuario 21-0 arriba y ovacionada por el público, que unos minutos antes se deleitó con un cierre impresionante de Agustín Segura para evitar un try visitante tras una recuperación de pelota a metros de su ingoal.

En la segunda etapa, la selección siguió metida en el objetivo, ampliando la diferencia con un try de Carreras, tras un pase de lujo de Elías, un rompimiento de Julián Domínguez para que Felipe Ezcurra apoyara otro try (33-0), el try de Domínguez después de una gran jugada previa y, para cerrar, el try del capitán Lautaro Bavaro.

Argentina XV anuló a su rival, que tuvo consuelo en tiempo de descuento. Con un try penal y un try de Fawsitt, Estados Unidos descontó en los minutos adicionales.

Todavía queda camino por recorrer, pero el seleccionado nacional, dio dos pasos clave en la región, con el aliento de miles de valletanos.

La copa en honor a Joaquín quedó en buenas manos

El plantel de Argentina XV defendió la Copa Joaquín Vinez, que nuevamente recibió la familia del ex rugbier de Marabunta RC, víctima de un asesinato durante un robo en su casa.

En uno de los momentos más emotivos de una jornada histórica para el rugby local, el público en el Hormiguero acompañó el reconocimiento a los allegados de Joaquín con un sentido aplauso. Los jugadores del combinado nacional se sumaron al homenaje al joven asesinado que conmovió a los cipoleños y al ambiente del rugby de todo el país.

Luego del homenaje a Joaquín, los jugadores de Argentina XV festejaron la victoria clave en el cierre de la gira por el Alto Valle.

Si bien el seleccionado argentino fue el más ovacionado, el plantel de Estados Unidos también se retiró bañado en aplausos que cayeron desde las tribunas. Un consuelo ante una derrota muy dura que complica sus chances de repetir el título en el Americas Rugby Championship.

El equipo norteamericano también jugará el Mundial de Japón, para el que se preparan Los Pumas, es por eso que en las gradas estuvieron presentes los entrenadores del equipo principal, Mario Ledesma y Nicolás Fernández Miranda.