ARA San Juan: denuncian espionaje ilegal a familiares

La presentación judicial fue asentada ayer a la mañana, en la Fiscalía Federal Nº 2 marplatense, a cargo de Daniel Adler. Así, se solicitó la citación a indagatoria del ex director general del organismo, Gustavo Arribas; de la ex subdirectora Silvia Majdalani y del ex presidente Macri. En el texto, Caamaño subrayó que las "tareas" ventiladas "no se encuentran ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado", sino que "sólo fueron dispuestas por las autoridades del organismo que hoy se encuentra intervenido".