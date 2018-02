"Aníbal y yo Teníamos miradas políticas distintas"

¿La decisión de Tortoriello lo sorprendió?

Mi salida estaba hablada, pensábamos anunciarlo al regreso de las vacaciones habrá tenido razones para hacerlo antes. Fueron dos años muy intensos y se generó un desgaste.

¿Por qué?

Teníamos miradas políticas distintas y también en el día a día. Fue algo propio del desgaste de un equipo que se ensambla con gente que viene desde distintos lugares. Aníbal es el que conduce y toma las decisiones, para eso lo eligieron.

—¿Pesó más lo político o el desgaste de la gestión?

La cuestión política, sin dudas. Pero no por una cuestión de protagonismo. Aníbal, si continúa por esta senda, tiene que ser reelecto como intendente de la ciudad. Yo voy a trabajar para que eso ocurra.

¿Se quería quedar en el Municipio?

Era duro en el día a día, pero en el trazo grueso de la gestión acompaño. Había cosas, miradas sobre la integración de Cambiemos, que eran diferentes. Lo hablamos después de las elecciones del año pasado y lo definimos en enero.

No se irá a Nación, pero seguirá vinculado a Cambiemos. ¿Cuál será su rol?

En la última elección (las legislativas nacionales) me tocó coordinar el Alto Valle Oeste y quedé conforme con los resultados. Pero creía que para crecer teníamos que tener una mirada integradora. Ahora me voy a abocar a trabajar junto a Sergio Wisky y los equipos técnicos de Cambiemos para lograr esa integración.

—¿El objetivo es atraer a más fuerzas políticas?

Por supuesto, porque eso es Cambiemos. No todos pensamos igual en Cambiemos, pero tenemos el desafío de conjugar miradas distintas para llegar a un objetivo. No es fácil, pero se pudo hacer en Nación y Provincia de Buenos Aires. Eso tenemos que lograr en Río Negro, no sólo con la Coalición Cívica y la UCR. El partido FE adhiere a nivel nacional, pero en la provincia está en Juntos, por ejemplo. Tenemos que generar es un proyecto de provincia.

—¿La duda es sumar a Juntos Somos Río Negro?

No lo descarto para nada. La disyuntiva es cómo hacemos una opción al populismo. Sin dudas, Cambiemos no es eso. El futuro va a ser sacrificado, porque la provincia no está bien. Pero tampoco estaba bien el país y estamos saliendo con un proyecto de largo plazo, no con una mirada cortoplacista, porque eso no existe en el mundo y genera situaciones como la que tenemos hoy con la inflación.

—¿Sergio Wisky ya es el candidato a gobernador?

Tenemos una mirada de analizar quién es el mejor llegado el momento y lo importante es la propuesta. Pero sin dudas es el líder de Cambiemos. Nadie puede negar que sea la principal figura, por recorrido territorial y trayectoria. —Él está lanzado y usted trabajará en el armado político, ¿cuál será el primer paso?

Vamos a trabajar fuertemente con Sergio a partir de marzo, reuniendo equipos técnicos y recorriendo esta provincia continente que tiene miradas tan diferentes incluso en una misma región. En el valle la mitad piensa en fruticultura y la mitad en petróleo, por ejemplo.

Actividad política y trabajo privado

El intendente Aníbal Tortoriello aseguró que Vázquez dejaría la Muni, pero seguiría en el ámbito público dentro de Nación. Finalmente, el ex secretario decidió “volver a trabajar en el ámbito privado” porque no lo convencieron las propuestas. En paralelo, va “a trabajar en el armado del partido”, anticipó. Según aseguró, “lo que más deseaba era la libertad de recorrer la provincia trabajando en la organización política junto a Sergio Wisky, Juan Martín y Lorena Matzen, entre otros”.