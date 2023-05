Ampliación y rectificación del contenido: "Duras condenas para banda narco de Cinco Saltos"

Consideró el TOF que ello no fue debidamente probado en la causay que sólo Claudio Alejandro Curaqueo mostró un rol principal, en tanto era quien decidía y resolvía algunas cuestiones del accionar ilícito del grupo. Que los acusados Jiménez, Gargiulo y Castillo, también formaban parte del mismo pero no tenían roles asignados; que no había jerarquías entre ellos sino que solo se trataba de una modalidad bajo la cual se desenvolvían para llevar a cabo las acciones tráfico de estupefacientes, es decir tenencia con fines de comercialización, no dándose - según el TOF- los requisitos para que proceda la agravante requerida por el Ministerio Público Fiscal.