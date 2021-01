Alex liquidó a Claudio Paul: "El pajarraco con sus hijos, un sorete"

Todo comenzó en agosto de 2019 cuando los rumores sobre una disputa amorosa entre el “Pájaro” y la traductora de inglés y modelo Sofía Bonelli. Por ese entonces, Nannis se mostró enojada en una entrevista con Susana Giménez: “Yo no estoy separada de mi marido, ni me divorcié, ni nada. Él está con una prostituta, drogadicta, que lo tiene drogado todo el día. Van a ir todos presos”.

https://twitter.com/alexcaniggia/status/1348068145421017102 HOY CUMPLE AÑOS MI MADRE UNA MUJER DIFERENTE ... A ELLA LE DEBEMOS TODO, FUE PADRE Y MADRE SIEMPRE PRESENTE...EL PAJARRACO CON SUS HIJOS UN SORETE, SIEMPRE AUSENTE...MAL PADRE SIN CODIGOS QUE COME TRABAS BURDAMENTE!!!!! #ELPUTOAMO69 pic.twitter.com/15IJkRE44K — EL EMPERADOR (@alexcaniggia) January 10, 2021

Fue el sábado por la tarde cuando el ex futbolista de la selección nacional cumplió 54 años que los hijos decidieron no saludarlo directamente, pero si dejarle un mensaje polémico e irónico. “Hoy cumple años mi madre una mujer diferente. A ella le debemos todo, fue padre y madre siempre presente”, Escribió el hijo mediático de la pareja.

De los tres hijos que tuvieron en la pareja con Nannis, sólo Axel Kevin lo saludó. Desde Europa, donde vive desde hace años, le dedicó una foto y un mensaje: “Feliz cumpleaños, papá”. A lo que el “Pájaro” respondió: “Muchas gracias, hijo”.

Pese a la disputa, Bonelli también se encargó de tirar algunos palos por las redes sociales: “Feliz cumpleaños a esta gran persona. Gracias por enseñarme a estar tranquila ante tanta hija de pu... Gracias por agarrar fuerte mi mano y decirme ‘estoy con vos más que nunca’. Gracias por hacerme fuerte ante tanta mierda. Gracias”.

Meses antes, ante los dichos públicos de su ex pareja, el ex futbolista había asegurado en los medios: “El nivel de despecho de esta mujer no tiene límites. Si busca atacar a Sofía, no lo logra. Tengo al lado a una mujer inteligente, bella y fuerte. Admiro su fortaleza, es una mujer íntegra y eso la obsesiona”.

Con bronca y algo de recelo continuó: “No aceptan que elegí rehacer mi vida y eso significa conocer a alguien que me haga bien, que me motive a ser mejor. Ella (Bonelli) me devolvió las ganas de vivir”. Palabras que hoy, a pocas horas de pasado el cumpleaños del Pájaro Caniggia, parecen retumbar igual de fuerte que en aquel momento.