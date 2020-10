Espectáculos LMCipolletti Alex Caniggia Alex Caniggia: "Mi papá me defraudó" Alex Caniggia habló sin vueltas sobre su relación con Claudio Paul y aseguró que hace más de un año que no habla con su padre.







Alex Caniggia regresó con todo a la escena mediática. En su paso por el Cantando dio que hablar hasta que renunció durante esta semana por un fuerte cruce con Oscar Mediavila. Ahora el hermano de Charlotte vuelve a estar en el centro de la escena. Pero esta vez es por la fuertes declaraciones contra su padre. “Con mi papá no hablo hace un año. Cosas de la vida. Pero sí, no hablo, no hablo. Me molestó lo que pasó con mi papá“, comenzó contando el hijo de Mariana Nannis y el Pájaro.

“Me molestó, tomé partido y me puse del lado de mi mamá. Perdí cierto aprecio por mi papá porque me defraudó como padre. Igual no soy rencoroso ni nada de eso”, manifestó en diálogo con Mitre Live.

Dando más detalles del poco vínculo que tiene con Claudio Paul, Alex confesó que nunca recibió un llamado: “Ya está. Son cosas que pasan en la vida y tienen que solucionarlas ellos. Me gustaría verlo en algún momento pero él no me llamó nunca ni yo lo llamé a él” Quien se define como cantante de trap, aprovechó para reivindicar a su madre que está en pleno juicio con el ex futbolista. “Siempre hablo con mi mamá. Mariana está bien, hecha una titán. Hace bastante que no la veo por la pandemia. Hablo siempre por videollamada. No la puedo ver personalmente pero la miro por lo menos“, reveló el mediático. El autodenomidado Emperador está en pareja con Macarena Herrera. Sobre un posible enlace con su novia, Alex fue contundente: “Por ahora estamos bien. Si pinta, pinta. Eso se da”. En cuanto a si le gustaría transformarse en padre, el influencer se entusiasmó y mostró su costado más emotivo: “¿Un mini puto amo? Tremendo sería eso. Lo visto de Dolce & Gabbana y al año le hago un tatuaje”, sostuvo. Su nuevo proyecto Escuela de Pijudos es el show vía streaming que dará el domingo a las 20. Se trata de un espectáculo donde Alex se anima a dar cátedra sobre cómo vivir una vida de lujos y excesos. “Rodeado de amigos, enanos y gente con la cara tatuada, el hijo del Pájaro entregará sus más valiosos secretos para transformar nuestra patética existencia barat en un ejemplo de magia pijuda, high society”, según expresa la gacetilla del show.