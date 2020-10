Alex Caniggia renunció al Cantando y su compañera se quebró en vivo

"Me dijo que no va a venir. No se siente cómodo con el episodio que pasó con Oscar (Mediavilla). Él viene a divertirse, no tiene quizás la necesidad y prefirió irse, antes que pasarla mal", dijo la compañera del hermano de Charlotte Caniggia.

"Te vi angustiada, llorando en la previa, ¿qué te pasa a vos, más allá de Alex?", indagó De Brito. "Yo acepto su decisión, soy su compañera. Hoy cuando le mandé un mensaje le destaqué eso, que me dolía que dejemos de ser compañeros porque nos llevábamos muy bien. No se notaba que uno era el famoso y el otro el partenaire. Éramos todos pares, nos entendíamos mucho y me dolió que termine, y obviamente quedarme sin trabajo", reconoció la joven, para luego remarcar que esta era la oportunidad de su vida.

"Hace muchos años me dedico a esto, de la manera que puedo, haciendo shows. En marzo fue el último show que hice y no trabajé más. Es duro perder el laburo. Cualquier artista soñaría tener un sueldo fijo haciendo lo que ama y no tener que estar boliche por boliche en un bar o donde sea.. Es la primera vez que me pasaba eso y encima lo estaba disfrutando y encima me llevaba bien con mi compañero. Conocí a un montón de gente re copada, entonces me duele por eso", expresó Melina del Piano sin poder evitar las lágrimas.

A través de las redes sociales, luego de su faltazo, Alex Caniggia culpó directamente Mediavilla y expuso un gesto que tuvo el jurado mientras Melina de Piano lloraba al aire en el programa. "Acá está el culpable daba igual ir o no así disfruta de cagarse en el trabajo de la gente !!!", manifestó.

https://twitter.com/alexcaniggia/status/1318409752989360131

El conflicto entre Alex Caniggia y Mediavilla se desató el viernes pasado cuando el jurado señaló: "Te quiero decir algo. Cortito. No es por ser pacato, pero estamos en el prime time de un canal muy importante. No hace falta ser tan zarpado, ni tan guarango. Es al pedo”.

“Eso te parece a vos. A mí me entra por acá y me sale por acá”, le respondió el participante. “Esto no te hace más vivo, te hace más tonto. Te puede entrar por cualquier lado. Pero diciendo estupideces, trata de respetar, que hay chicos… Vos sos un marmota”, disparó el productor musical. “¿Respetar a quien? Vos también sos un marmota. No sos el productor de los Guns N Roses”, retrucó el mediático. “Tengo más historia que vos, sos un salame. No existís. Vos no sos nada”, arremetió Mediavilla. “Vos tampoco”, cerró Alex.

El lunes, al anunciar su renuncia, Alex Caniggia fue otra vez muy agresivo con Mediavilla y lo acusó de colgarse de su esposa, Patricia Sosa, para hacer su carrera en la música.