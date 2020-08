“A mí, como representante de la música tropical, me pone muy triste que cada vez que representan a la cumbia no se lo tomen en serio, en general. Me parece que se lo toman más para el lado de la joda ”, comenzó diciendo Karina en vivo, claramente en alusión a la performance de Laura Novoa y Patricio Arellano, quienes escuchaban atentamente la devolución mientras disentían con gestos.

¡A pura cumbia! Laura Novoa abrió la noche en Cantando 2020

Pero Karina, la Princesita tenía más para agregar y defender el ritmo popular: “No es para la risa nada más. Se la representa con botas largas y pollera cortita a la cumbia. No digo que haya sido con falta de respeto, pero es como que no se lo hace bien ”.

Antes de poner a Laura Novoa y Patricio Arellano un puntaje mediocre, Karina cerró, sin titubeos: “No noto que lo hagan con el respeto y la seriedad que la cumbia se merece, incluso vocalmente. Me gustaría que lo hagan bien a la cumbia en algún momento y no que se lo tome siempre para el chiste. A mí no me gustó ”.

Karina "La Princesita" quedó disgustada con la cumbia de Laura Novoa: "No me siento representada"

Ante la devolución fuerte de Karina, Laura Novoa y su compañero dijeron que ellos lo habían hecho con mucho respeto y que lamentaban que no haya conformado al exigente jurado del “Cantando”.