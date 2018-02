Alerta por envenenamiento masivo de perros en la ciudad

Las modalidades son variadas pero todas tienen un nivel de crueldad extremo: algunos dejan comida con veneno para ratas o productos tóxicos, mientras que otros le agregan clavos a trozos de carne para que mueran desangrados. Sin embargo, en este caso desconocen qué es lo que consumieron ni en dónde.

5 perros murieron envenenados en el barrio 12 de Septiembre.

En esta ocasión, Federico, un vecino del barrio parque 12 de Septimebre, contó en diálogo con LM Cipolletti que hoy ya son 5 los perros que murieron por envenenamiento y que "no entienden cómo una persona puede ser capaz de hacer algo así".

"Todos tenían dueños, ninguno era callejero. Nosotros encontramos a nuestro perro muerto en el patio de atrás y en un principio pensamos que lo querían limpiar para tener acceso a la casa, pero después nos enteramos de que no habíamos sido los únicos. Están todos muy tristes y preocupados por la situación", explicó el joven.

A su vez, remarcó que las sospechas apuntan a que los animales consumieron algo en el parque que se encuentra cerca de sus casas pero que, por el momento, no sospechan de nadie.

"Hay un grupo de WhatsApp entre los vecinos y si bien algunos son más abiertos que otros sentimos que nos estamos respaldando entre nosotros. Pero hay mucho miedo y nadie quiere pasar por una situación así", señaló.

Para alertar sobre el caso, escribió un mensaje en cuenta de Facebbok en la que llamó a los ciudadanos "a no bajar la guardia si no quieren comerse un disgusto familiar, no es nada grato hacer un pozo a media mañana para enterrar a un ser que sin lugar a dudas es mucho más valioso que determinadas personas".

Además, recomendó a la gente "ahorrarse el trago amargo" cuidando y disfrutando de las mascotas.

Otros vecinos también expresaron su indignación y tristeza por la situación que hoy les toca vivir.

