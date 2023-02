Alerta: apedrearon vehículos en el tercer puente y les reventaron los parabrisas

Un camionero de Fernández Oro denunció que lo apedrearon cuando viajaba desde Cipolletti hacia Neuquén por el tercer puente y le destrozaron el parabrisas. Lo mismo ocurrió con otros dos vehículos que iban atrás de él. No paró por temor a que lo asaltaran, pero después regresó con su familia con el objetivo de encontrar a los culpables. Sin embargo, la misión no tuvo éxito y expresó su indignación por la situación de inseguridad.

Jorge, el damnificado, contó en diálogo con LM Cipolletti que el hecho ocurrió el martes a la 22.30 horas aproximadamente, del lado de Neuquén, a pocos metros del derivador a la ruta 7. "Venía bajando por el tercer puente, a 40 o 50 km/h, cuando lanzaron el piedrazo. Era muy grande y saltaron muchos vidrios. Si hubiera ido más rápido hubiera ingresado. Incluso tenía el vidrio del lado del conductor abierto, si hubiera ingresado por ahí no la estaría contando", afirmó.

Piedrazos Tercer Puente Alerta: apedrearon al menos tres vehículos en el tercer puente y hay preocupación

El susto fue tal que Jorge decidió llamar a su familia y contarles lo sucedido. "En ese momento había decidido no parar porque pensé que quizá me iban a asaltar. Mis hijos vinieron con otro vehículo y volvimos al lugar para ver si encontrábamos algo, saber qué pasaba, pero no vimos nada, ya se habían escondido", sentenció.

Los conductores damnificados alcanzaron a dialogar entre ellos y la indignación fue un sentimiento en común entre todos. Más que nada porque podría haber resultado en una tragedia. Posteriormente decidió acercarse a la Caminera de la Policía de Neuquén en el tercer puente para dar aviso a los efectivos, quienes les indicaron circular con precaución.

"Quiero que esto se difunda para que la gente esté atenta, que no paren si les tiran un piedrazo y que vayan con los vidrios cerrados. Yo quedé muy mal por lo ocurrido", aseguró el orense.