"La defensa del derecho reclama como indispensable que el sistema se adecué a la norma" y que "el Poder Judicial deba estar en manos dignas, no permeables a ninguna presión", reafirmó el Jefe de Estado en un tramo de su exposición que duró cerca de 40 minutos.

Al presentar el proyecto de Reforma Judicial elaborado por el Poder Ejecutivo, el Presidente repasó las intromisiones de la política en la Justicia a lo largo de la historia argentina y llamó a "terminar" con esa práctica.

Embed "De una vez por todas, digamos nunca más a una Justicia utilizada para saldar discusiones políticas. Y digamos nunca más a una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno". El presidente @alferdez desde Casa Rosada. pic.twitter.com/iowp8HsG3r — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) July 29, 2020

Además, propuso "organizar mejor a la justicia federal" y que "el poder decisorio no se concentre en poco magistrados" porque eso fue lo que llevó a que ese fuero "se politizara", que "los procesos no se desarrollaran con eficacia" y se "manipularan los tiempos en función del clima político imperante", al presentar el proyecto de reforma judicial en Casa Rosada.

“Nadie puede sorprenderse de lo que estamos haciendo. El pueblo con su voto me acompañó y lo ratifiqué frente al Parlamento. Dispuse la intervención de la AFI. Ese organismo ya no cuenta con fondos reservados. No hace inteligencia interna y no influye en procesos judiciales”, detalló Alberto Fernández.

A su vez, de ser aprobado el proyecto, el Presidente advirtió que los magistrados que no cumplan con las reglas que dispone la Reforma Judicial se lo tomará como "causa grave de mal desempeño" de sus funciones, más allá de las sanciones administrativas o penales que reciban.

Reforma-Judicial-AA-Casa-Rosada.png

-> ¿Qué cambios se proponen?

Uno de los primeros que se desarrollan es la creación de un nuevo fuero federal. Esta iniciativa, de ser aprobada, propone la creación de un nuevo fuero federal para la ciudad de Buenos Aires. Se trata de los tribunales que investigan las causas de corrupción del poder político y económico, y de los funcionarios públicos. Pero también el crimen organizado como los casos de narcotráfico, secuestros, trata de personas.

Esta creación de un nuevo fuero nacería por la unificación de juzgados y sus secretarias, que permitiría dar un mayor dinamismo y acelerar distintos procesos en las causas mencionadas. Esa supuesta “rápides” se daría porque de hacerse ley este proyecto habría 46 juzgados y no 23 como hay ahora.

Con esta unificación de los fueros también se unen las cámaras de cada uno. Por ese tribunal pasarían todas las investigaciones y se definiría el futuro de cada causa: desde detenciones, procesamientos, nulidades y cualquier planteo que se haga contra las decisiones de los jueces de primera instancia.

Por su parte, para el resto de las 23 provincias se pretende desdoblar los juzgados y crear nuevos. Uno para exclusivamente los temas penales y otro para el resto de las causas (civiles, laborales, y demás). El juez titular podrá elegir con qué juzgado se queda.

A su vez, se prevé crear el Consejo de Asesores integrado por 11 juristas que analizará el funcionamiento del Poder Judicial de la Nación. Concretamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura de la Nación, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación, que son las cabezas de la Justicia. También la aplicación de los juicios por jurados que están establecidos en la Constitución Nacional hace más de 100 años y que a nivel federal nunca entraron en vigencia, salvo en algunas provincias y para algunos delitos específicos.

-> Ausencia y rechazo

La iniciativa oficialista fue rechazada por la mayoría de la Corte Suprema, que optó por esquivar la invitación presidencial y no asistir a esta conferencia para exhibir su descontento por la presentación de este proyecto de ley.

Cuatro de los cinco jueces se ausentaron en Casa Rosada. Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda coincidieron en descartar la participación del acto protocolar que fueron convocados. Apenas Elena Highton de Nolasco, que acostumbra a concurrir a todas las ceremonias oficiales, se sentó en primera fila para escuchar al jefe de Estado.

AA-Elena-Highton.png

Pero la mayoría de la Corte no está sola en su rechazo a esta propuesta judicial, ya que la oposición política liderada por Mauricio Macri, Alfredo Cornejo, Elisa Carrió, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Miguel Ángel Pichetto, Mario Negri y Christian Ritondo, entre otros, firmaron un documento público que criticó la iniciativa legislativa que ingresará al Congreso en los próximos días.

En medio de la presentación, el Presidente hizo alusión a la oposición y aseguró que durante el Gobierno de Mauricio Macri la Administración Federal de Inteligencia "quedó en un manto de sospecha" por intervenir en causas judiciales y “el principio de inocencia en juicio se vulneró".

https://twitter.com/juntoscambioar/status/1288209368547299331 NOS OPONEMOS AL AUMENTO DE MIEMBROS DE LA CORTE SUPREMA.



Un mensaje de nuestra coalición. pic.twitter.com/EVPRZKe4ez — JxC Juntos por el Cambio (@juntoscambioar) July 28, 2020

-> Lo que dejó, en frases

• "Es hora de tener una justicia que haga respetar el estado de derecho"

• "Proponemos organizar mejor la justicia federal"

• "Digamos nunca más a una política que judicializa los disensos"

• “Nadie puede sorprenderse de lo que estamos haciendo. El pueblo con su voto me acompañó y lo ratifiqué frente al Parlamento”

• Ningún país avanza "sin un adecuado servicio de justicia"

• Durante el Gobierno de Macri “el principio de inocencia en juicio se vulneró"

• “La defensa del derecho reclama como indispensable que el sistema se adecúe a la norma"

• “La reforma judicial apunta a reforzar la justicia federal”

Los detalles de la Reforma Judicial.