Alberto Fernández: "El problema se trasladó al interior del país"

Mientras se aguarda la definición del gobierno nacional sobre la extensión de la cuarentena, el presidente Alberto Fernández encabezó un acto en Santa Fe en el que señaló que la crítica situación sanitaria por el coronavirus ya no es exclusiva del AMBA, sino que se extendió al interior del país . Mencionó a Río Negro como uno de los distritos complicados.

Durante el acto, Fernández advirtió: "El problema se trasladó al interior del país, ya no es un problema de los porteños. Quiero que sepan que no vamos a dejarlos solos. Vamos a acompañarlos, como lo hicimos con Chaco. El gobernador (Jorge Capitanich) me llamó y dispusimos juntos lo que podíamos hacer. Enviamos un equipo con terapistas, con médicos de Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires. Fuimos ordenando las cosas y allí se amesetó la curva, con contagios a un ritmo que es tolerable para el sistema sanitario".

Embed EN VIVO | Santa Fe - El presidente Alberto Fernández encabeza la firma del Acuerdo Federal de la Hidrovía Paraguay-Paraná. https://t.co/jjR4jsLCB6 — Casa Rosada (@CasaRosada) August 28, 2020

El presidente consideró que Jujuy, Mendoza, Tucumán, La Rioja, Río Negro y Tierra de Fuego son algunos de los distritos que enfrentan una situación preocupante por el avance de casos de coronavirus.

Además de Kicillof y Capitanich, del acto participaron los gobernadores de Corrientes, Gustavo Valdés; Entre Ríos, Gustavo Bordet; Formosa, Gildo Insfrán; Misiones, Oscar Herrera Ahuad y Santa Fe, Omar Perotti.

El Acuerdo Federal de la Hidrovía Paraguay-Paraná proyecta la creación de una empresa estatal, Hidrovías Sociedad del Estado, con la que el Gobierno busca controlar la concesión del mantenimiento y desarrollar la vía navegable en el río Paraná para el desarrollo de la actividad económica. El presidente sostuvo que es una oportunidad de desarrollo para la producción del interior del país, conectando diversas provincias por vía fluvial.

"Tal vez los argentinos necesitamos un virus que nos una, que nos muestre que todos corremos la misma suerte si no hay unión. Que sirva esta trágica pandemia para aprender que tenemos que estar más unidos que nunca", dijo el mandatario al pedir trabajo conjunto para enfrentar la pandemia.