Alberto Fernández se reunió este jueves por la tarde en Olivos con el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros Ginés González García (Salud), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), Martín Guzman (Economía), Eduardo "Wado" De Pedro (Interior) y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra , quien será la encargada de elaborar el DNU.

Nuevamente el presidente tomó la decisión basado en la impotante de privilegiar la salud pública y así comenzará a partir de este lunes 13 de abril la tercera fase de la cuarentena, que se inició el 20 de marzo, se extendió el 1° de abril, y podrá sumar un cuarto capítulo hasta el 3 de mayo.

El presidente dijo esta semana que el aislamiento se iba a extender y adelantó que serán más estrictos en los controles de circulación, sobre todo en los grandes centro urbanos. Pero además, hay un dato que le preocupa de cara al pico de contagios que sería en la segunda quincena de mayo: la cantidad de camas de terapia intensiva que están siendo usadas al día y cuántas están disponibles para atender.

"Si veo que aumentan los casos críticos y hay riesgo de saturar las plazas de terapia intensiva, volvemos a cerrar todo y si tenemos que endurecer más, lo hacemos", dijo Alberto Fernández este juves en Lanús según público el diario Clarín.

La decisión se tomó luego de analizar los resultados sanitarios, que arrojaron datos positivos y motivó a continuar por ese camino. "Por lo que me explican, cuanto más dure la cuarentena, más plana será la curva. La cuarentena hace más lento el contagio. No sólo porque no hay contacto, sino también porque los asintomáticos dejan correr el ciclo del virus hasta inmunizarse, sin vincularse con los otros. Esa es la razón", confesó el presidente a Infobae.

