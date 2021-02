Con una buena actuación del ex Cipolletti Matías Alasia , que mantuvo el arco en cero, brindó seguridad y al final del partido anunció su sorpresivo retiro, y un partido más opaco del delantero neuquino Sebastián Jeldres , reemplazado en el entretiempo, Deportivo Maipú obtuvo el ascenso a la Primera Nacional al vencer por 2 a 0 a Deportivo Madryn en la final del reducido del Torneo Federal A, tras golpear en el primer tiempo y aguantar en el segundo de un reñido encuentro.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FOpinaTribuna%2Fstatus%2F1356007193804468226 #FederalA#Final



Deportivo Maipú (Mendoza) 2 Deportivo Madryn 0



El conjunto mendocino ascendió a #PrimeraNacional



Será el tercer equipo de la provincia en la segunda division se suma a #IndependienteRivadavia y #GimnasiaYEsgrima pic.twitter.com/B5PAbXvWIE — La Tribuna Opina (@OpinaTribuna) January 31, 2021

Luego de los dos goles, el elenco vencedor defendió la diferencia, aun cuando se quedó con diez jugadores por la expulsión de Luis Daher por doble amonestación, a los 37 minutos del complemento, y logró quedarse con la victoria clave para dar el salto a la segunda categoría del fútbol argentino.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcanaldeportv%2Fstatus%2F1355977641971613701 ¡GO-LA-ZO! Gran definición de Álvaro Veliez para abrir el marcador y poner a @Deportivo_Maipu 1-0.



Se enciende la final por el ascenso a la Primera Nacional



7' PT#DeportivoMaipu 1 - 0 #DeportivoMadryn#FederalAenDEPORTV pic.twitter.com/gX0JtwUbxr — DEPORTV (@canaldeportv) January 31, 2021

De esta manera, Deportivo Maipú acompañará en Primera Nacional al campeón del torneo Federal A, Atlético Güemes de Santiago del Estero. El equipo mendocino avanzó a la final al vencer como local a Sarmiento de Resistencia por 2 a 0, mientras que Deportivo Madryn había llegado al partido decisivo al superar por 4 a 3 en la tanda de penales como visitante a Villa Mitre de Bahía Blanca, luego de igualar 1 a 1 al término de los 90 minutos reglamentarios.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcanaldeportv%2Fstatus%2F1355982541673672705 ¡GOOOOL! ¡Llegó el segundo de Maipú! Elgorriaga la perdió en la salida y "El Príncipe" Matías Persia no perdonó. Nada que hacer para Lencina.



25' PT#DeportivoMaipú 2 - 0 #DeportivoMadryn#FederalAenDEPORTV pic.twitter.com/yzLnKovzRT — DEPORTV (@canaldeportv) January 31, 2021

Regresa a la segunda categoría tras 20 años. El elenco perdedor de esta final, por su parte, tendrá la posibilidad de jugar por el tercer ascenso ante San Telmo que cayó en la final de la B Metropolitana frente a Tristán Suárez en un partido que se disputará el próximo jueves 4 de febrero a partir de las 21:30 en el estadio "Coloso Marcelo Bielsa" de Newell s de Rosario.

-> Alasia se retira con gloria...

Fue una de las grandes figuras a lo largo del campeonato. "Yo dije apenas llegué al Deportivo Maipú que iba a salir campeón. Cuando uno desea las cosas tan fuerte, se cumplen", expresó el arquero del Botellero, Matías Alasia.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FDebih_22%2Fstatus%2F1356006567636852738 Matias Alasia anuncia su retiro del fútbol tras el ascenso de Maipú @mtn pic.twitter.com/O2UzFI8Whw — Deborah María Puebla (@Debih_22) January 31, 2021

"Muchos me dijeron 'pero estás loco si Maipú hace 30 años que no sale campeón', les dije 'bueno vamos a cortar esa racha'. Por eso un agradecido a Carlos, a Omar a Hernán (Sperdutti), que les di la palabra, me bancaron en todas, y creo que hoy es un regalo para todo Maipú", aseguró Alasia en declaraciones a "La Mano de Dios", FM 103.3.

"Para mí también es un regalo porque este es mi último partido. Les digo a todos que me retiro del fútbol. Le hice una promesa a mi hijo así que, qué mejor regalo para toda mi familia y para todo Corral de Bustos, haber ascendido", explicó Alasia, que dejó un gran recuerdo en Cipolletti (héroe del equipo que llegó a semifinales en 2017 y que eliminó a Arsenal en la Copa Argentina 2018).

Se retira con gloria.