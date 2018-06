Al final no habrá ningún adelanto de aumento salarial

Weretilneck dijo que no adelantarán los aumentos ya acordados.

En líneas generales, la relación del gobierno rionegrino y los gremios goza hoy de buena salud. Sin embargo, el contexto no es el mejor, los precios no paran de subir y los salarios comienzan a quedar cortos. En ese marco, ATE, Unter y UPCN solicitaron que se adelante el último tramo del aumento acordado, el cual estaba previsto para septiembre. Pero el gobernador Alberto Weretilneck salió ayer a aclarar que esto no ocurrirá, contradiciendo lo que había anunciado el propio secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quien había anunciado que la medida ya se había acordado.