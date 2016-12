Llamarían a sesión extraordinaria del Deliberante, aunque no hay tiempo para prohibir la venta.

Aunque las fiestas volverán a ser ruidosas en esta ciudad, la polémica que suscita la pirotecnia se trasladó ahora al Municipio y el secretario municipal de Gobierno, Diego Vázquez, aseguró que desde el Ejecutivo reactivarán su tratamiento. En diálogo con LM Cipolletti, no descartó que puedan presentar un proyecto de ordenanza y convocar a una sesión extraordinaria, más allá de la labor legislativa del Deliberante, donde los concejales no pudieron llegar a un acuerdo y patearon el debate para el año que viene.

Antes de tomar una decisión, el funcionario municipal dijo que se reunirá con los ediles, con la finalidad de ver por dónde pasa la discusión y en qué estado se encuentra la iniciativa. Sobre esa base, el Ejecutivo pondrá en agenda el tema y definirá qué hacer al respecto, si prohíbe o regula la actividad y hasta qué punto.

“Ya estamos a quince días y es imposible incidir ahora sobre la venta de pirotecnia, pero eso no quita que podamos poner en agenda el tema y darle tratamiento”, indicó. Lo llamativo sería la habilitación de una sesión extraordinaria para legislar las fiestas del 2017.

El compromiso fue asumido al recibir a proteccionistas de animales que se oponen de forma tajante a la pirotecnia. “El intendente Aníbal Tortoriello siempre dice que quiere el bienestar de los cipoleños, y esto es parte de ese bienestar”, sostuvo la militante Mabel Gatica. Reconoció que se da vueltas sobre el tema porque hay mucho dinero de por medio, pero advirtió que los comerciantes no viven de la venta de pirotecnia por lo que una prohibición no les va a sacar el pan de la boca. “Tortoriello ha sido elegido para velar por el bienestar de la población y no el de unos pocos”, insistió.

La proteccionista recordó, además, que no están solas, pues también los médicos, bomberos y ambientalistas que participaron del foro se oponen a la pirotecnia. “¿Vamos a seguir haciendo las cosas mal por temor a que una prohibición aliente el comercio clandestino?”, se preguntó.

Antecedentes

Varias ciudades ya la prohibieron

Neuquén fue la ciudad pionera en la región en el tema de la prohibición de la venta de pirotecnia, postura que comenzó a ser imitada por otras como Plottier en su momento. Del lado rionegrino viene un poco más lento el tratamiento de estas iniciativas, aunque ya hay localidades donde se dio curso, como en Campo Grande, y otras en las que se está evaluando, como Allen y Cipolletti.