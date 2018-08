Aguirre sorprendió entre los titulares del Albinegro

Es cierto que el Albinegro ya se había parado con intenciones de partido el sábado a la mañana en La Visera, pero incompleto y con muchos jugadores sacando recién sus botines en el vestuario.

Lo hecho en el césped natural de Unión fue más cercano a lo que Víctor Zwenger pretende de cara al 19 en Cutral Co ante Almagro y lo que será el estreno por el Federal A del 9 de septiembre.

Aguirre irrumpe como una sorpresa en esa búsqueda porque el neuquino fue en realidad una apuesta libre, un jugador a prueba que enseguida encontró el visto bueno de Germán Alecha, primero, y del propio Zwenger después.

No se trata de un futbolista encontrado en certámenes comerciales ni mucho menos. Con pasado formativo en Patagonia de Neuquén emigró siendo adolescente a Newell’s, donde completó toda la escalera hasta la Reserva.

Enganche por naturaleza, las exigencias de AFA lo motivaron a cumplir otros roles, de mayor recorrido en algunas ocasiones, pero está claro que se trata de un jugador con buen pie, que le puede aportar también mucho al equipo con la presión en línea ofensiva.

De nuevo en cancha de Unión, el Albinegro completará el segundo ensayo futbolístico de esta pretemporada que se lleva a cabo en Allen.

El equipo

La formación que mostró el Albinegro en la práctica del miércoles tuvo a Facundo Crespo; Brian Bartolotti, Franco Coria, Martín Zbruny Jonathan Morales; Lucas Comachi, Fernando De la Fuente, Pablo Vergara; Aguirre; Diego Alonso y Maxi Herrera.

Sigue faltando como opción Gabriel Chironi, quien tiene previsto sumarse, pero no pudo destrabar su compromiso con un grupo empresario. Se espera que llegue a completar algún estímulo en Allen, pero si esto no es así, tendrá rutina diferenciada a partir del lunes en La Visera. Con este panorama, su presencia en Cutral Co es poco probable.

Hoy, de nuevo por la tarde, el plantel tiene previsto otro ensayo de fútbol formal en el mismo campo de juego. Mañana será la última jornada en doble turno que se cumplirá en el predio de los camioneros. Tras el domingo libre, el grupo reanudará los entrenamientos en La Visera con el compromiso copero en la mira, como primer gran objetivo.

cipo en cutral co

¡Se juega en Cutral Co! ¡Feliz Día del Niño, albinegros!

Lo que era una aventura, luego fue un rumor y terminó siendo una realidad, Cipolletti vuelve a jugar por Copa Argentina en Cutral Co y lo hará ante Almagro el domingo 19 a las 15 por los 16avos. de final.

Partido histórico en un día muy especial, porque ese mismo domingo se celebra el Día del Niño en todo el país. La cita es casi un regalo para todos los hinchas que ahora espera novedades en cuento a la venta de entradas.

Ayer se terminó de confirmar todo en Buenos Aires. El Coloso del Ruca Quimey ya tenía asegurado el duelo por octavos de final (Argentinos Juniors versus el ganador de Deportivo Maipú-Temperley), pero el municipio fue por uno más y específicamente por el Albinegro.