Infante dijo que uno de los ejes de trabajo más importantes que impulsará Vamos con Todos es llevar el agua potable a los miles de rionegrinos y rionegrinas que hoy no cuentan con este servicio.

“Mi compromiso es el de trabajar por el acceso a la red de agua potable para todos los vecinos de la provincia porque se trata de un derecho universal. Es imposible pensar que hoy en la provincia con una de las reservas de agua dulce más importantes del país, y con uno de los ríos con mayor caudal, miles de familias no tengan acceso al líquido vital. Y peor aún, muchos de ellos viven en la costa de lagos y ríos, es decir, tienen el agua a metros de sus casas”, remarcó.

Contó que ella, que vive en la Isla Jordán, no cuenta con acceso a la red de agua potable. “Lavo la ropa, me baño y bebo agua de un pozo. Cuando se corta la luz, me quedo sin agua. Esto es lo que viven hoy miles de familias en barrios populares”, explicó.

Otro de los proyectos en los que se comprometió a trabajar es la urbanización de los barrios populares. Según el relevamiento, Cipolletti es la ciudad rionegrina con mayor cantidad de asentamientos informales. Contó que va a impulsar la implementación del relevamiento y la urbanización de los barrios populares, iniciativa que impulsaron a nivel nacional cuando trabajaba como asesora junto a la diputada nacional con mandato cumplido Silvia Horne.

“Necesitamos un gobierno peronista que dimensione la problemática y trabaje para resolverla. El acceso a la tierra y la vivienda se trata de derechos que le corresponden a los ciudadanos. Río Negro es una provincia que tiene todo para ser pujante, incluso más que Neuquén porque contamos con salida al mar, pero lamentablemente no corremos con la misma realidad”, cuestionó.

Ornella Infante Agua, viviendas, transporte, género y cannabis: los proyectos de Ornella

También pidió por una política pública que garantice los servicios de transporte y conectividad en muchos sectores. Reiteró que donde vive, zona de la Isla Jordán, no cuentan con colectivos y se encuentran a sólo 2 o 3 kilómetros del centro de la ciudad. Tampoco hay internet.

Sobre las políticas para combatir la violencia de género, propone una política integral que integre varios servicios. “Una respuesta integral consiste en erradicar la violencia institucional, la revictimización, la creación de casas de tránsito para las víctimas y garantizar un ingreso económico extendido en el tiempo que les permita alejarse del violento. Pero sobre todo trabajar para prevenirlo. Hoy el Estado está llegando tarde”, reclamó.

Uno de los temas que divide las aguas en la sociedad es la producción y consumo del cannabis. Ornella integra las organizaciones cannábicas y su posición política al respecto es legislar la producción y legalizar todos sus usos, incluido el recreativo.

“Debemos dar un debate serio al respecto e impulsar la producción del cannabis como salida a la crisis de la agricultura tradicional. Tenemos que debatir sus distintos usos. Yo milito la causa por el uso libre sin estigmatización. Estoy convencida que hay que legislar para que cese la persecución de los pibes y pibas”, aseguró.

Respecto a la denuncia presentada por un candidato de la Coalición Cívica de Buenos Aires, Infante afirmó que se trata de "una operación de prensa con el único objetivo de ensuciar a las referentes políticas que son candidatas en la única alianza peronista de Río Negro".

“Es una denuncia vacía, con mucho show mediático, pero poca información. Los envíos de dinero son auditados finamente, muy controlados. Se sabe que van para los trabajos que realizan las cooperativas en diferentes regiones y organizaciones sociales que sostienen la olla en los barrios populares. Quieren ensuciar a nuestra candidata con mentiras porque no han encontrado nada para detener su crecimiento político”, expresó Infante.

Apuntó directamente contra el diario Clarín, "medio utilizado históricamente para difundir este tipo de operaciones".

“A tres días de las elecciones, es todo muy obvio. Ellos tienen miedo y nosotros esperanza de cambiar la realidad de Río Negro que está con un nivel de conflictividad pocas veces visto”, aclaró.