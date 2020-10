Acusaron a 7 personas por jugar polo en plena cuarentena

“De esta manera, transgredieron las normas dispuestas por la autoridad competente para contener la pandemia de COVID-19, poniendo con su accionar en peligro la salud pública de la población”, explicó la fiscal del caso.

“La prevención policial de Comisaría 48 fue alertada por llamado telefónico de la situación y se hicieron presentes en el lugar, que desde el cerco perimetral cardinal norte de la cancha de polo, divisan a la distancia a 8 personas montando caballos y jugando al polo”, describió la fiscalía.

“Los empleados policiales los comenzaron a llamar pero éstos al advertir la presencia policial, se dirigen al interior de las caballerizas perdiéndose de vista”, explicó la representante del Ministerio Público Fiscal.

Posteriormente “los empleados policiales se dirigen al acceso por cardinal Oeste del predio, llamando a las personas que se encontraban en el interior. Sólo salió un hombre, que no se identificó y al mencionarle que no podían realizar actividades deportivas en razón del aislamiento social dispuesto, se disculpó aduciendo estar en conocimiento de la medida de cuarentena y que no se iba a repetir”.

La acusación detalló que “al ser consultado sobre el resto de los infractores, ese hombre se negó a colaborar, ingresando hacia el interior de las instalaciones. Tras la investigación policial, las personas fueron identificadas”.

La prueba presentada para esta instancia de formulación de cargos, la fiscalía detalló que cuenta con el informe de la Comisaría 48°, el acta del Municipio local donde se deja de manifiesto que se clausura el Campo de Polo, también el informe realizado por personal del Cuerpo de Investigación Judicial, y entrevistas.

La calificación legal propuesta por el Ministerio Público Fiscal para los hechos es la de: “violación a las medidas sanitarias dispuestas por autoridad competente para impedir introducción o propagación de una pandemia en concurso ideal con desobediencia, (Arts. 45, 205, 239, 54 y 55 del Código Penal).

En la audiencia realizada a través de la aplicación Zoom estuvieron presentes como querellante la Municipalidad de General Roca, dos defensores particulares y los siete imputados, cinco hombres y dos mujeres.

De esta manera, la jueza de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos en los términos esgrimidos por la fiscalía y se estableció un plazo de investigación de 4 meses.