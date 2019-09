Abusó de su hijastra y amenazó a su ex pareja

Sin embargo, el 10 de julio, alrededor de las 22:30, el hombre se presentó en la casa de su ex pareja, con quien había convivido por un tiempo, plazo en el que habrían ocurrido los abusos sexuales contra la menor.

“El señor interceptó a su ex pareja, cuando ella llegaba de comprar y se disponía a entrar a su domicilio. La tomó de los pelos mientras la amenazaba”, relató el asistente letrado Marco Lupica Cristo, durante una audiencia realizada la semana pasada, y aclaró que pudo zafar de la agresión ante la intervención de dos familiares de la víctima.

Una vez que lo separaron, el hombre se retiró del lugar y la mujer lo denunció ante la Policía. Fue así como, tras ser anoticiado en la fiscalía, se solicitó una audiencia para formularle cargos.

En esta, el funcionario Lupica Cristo explicó que el hombre le gritaba: “Pará con esto, si no te voy a matar” y que ello se refería a la denuncia que el hombre tiene en la Fiscalía de Delitos Sexuales y por la que está cumpliendo prisión domiciliaria en Cipolletti.

“El señor no es el padre de los hijos de la víctima, sino que solamente vivía en pareja con ella”, detalló el funcionario.

Por el hecho, el asistente de la fiscalía solicitó que el hombre sea acusado del delito de amenazas simples. A su turno, la defensora oficial María Belén Rodríguez no se opuso a la calificación ni a la teoría del caso provisorias, por lo que la jueza de garantías Carina Álvarez avaló los cargos solicitados por la fiscalía y estableció un plazo de cuatro meses para realizar la investigación.

Investigan si hubo más abusos

Luego de que el agresor violara la restricción de acercamiento impuesta por la Justicia de Neuquén, se realizó una audiencia donde se le formularon cargos por abuso sexual simple en perjuicio de una niña, hija de su ex pareja, y le impusieron prisión domiciliaria, la cual debe cumplir en su casa de Cipolletti. LMC pudo conocer que los abusos ocurrieron cuando el hombre convivía con la mujer y sus hijos en la vecina capital. Al enterarse, su ex lo denunció penalmente y se separaron. Fuentes judiciales indicaron que se les tomarán testimonios a los tres hijos de la mujer, de entre 7 y 9 años, en cámara Gesell. No descartan que los otros nenes también hayan sido abusados.