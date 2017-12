Faltando tan poco para que termine el 2017, toda hace pensar que el refugio comenzará a trabajar el año próximo, después de muchas idas y vueltas entre el Municipio, el Deliberante y organizaciones intermedias.

La presidenta del Concejo Deliberante, María Elisa Lazzaretti, aseguró que el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2018 que ingresó al cuerpo legislativo contempla una partida de dinero para la casa de contención dentro de lo reservado para el área de Familia.

144 Las víctimas pueden denunciar llamando a esa línea telefónica gratuita.

El equipo

La convocatoria del Municipio para formar el equipo interdisciplinario de contención tuvo 295 inscriptos. Entre ellos se seleccionarán dos psicólogos, dos trabajadores sociales, dos abogados y dos acompañantes terapéuticos.

La mayoría de los que se anotaron proceden de Neuquén y Cipolletti, pero la convocatoria también despertó las ganas de personas que tienen domicilio en Buenos Aires, Bahía Blanca, La Plata, Córdoba e, incluso, un profesional que vive en el exterior, detalló Lazzaretti.

En diálogo con LM Cipolletti, destacó el impacto que tuvo la convocatoria y el notable interés de los interesados en poder participar de un equipo de trabajo que será interdisciplinario. “En una semana más, queremos empezar a citar a la gente que acredite los requisitos exigidos para ocupar los cargos”, anticipó la concejal.

No quiso dar demasiados detalles de la propiedad en la que funcionará para reservar el anonimato de un lugar que procurará brindar seguridad a víctimas que corren peligro de muerte. No obstante, aseguró que brindará alojamiento y contención a mujeres con o sin hijos -menores de 18 años- que estén en una situación de violencia extrema que no pueden esperar y no tengan otro lugar donde ir por carecer de recursos económicos.

Funcionará todos los días del año, las 24 horas. De acuerdo con el proyecto de ordenanza inicial que se presentó en el Deliberante, la estadía dentro de la misma estaría limitada por un plazo de 15 días hasta un máximo de 90, excepcionalmente.

La misión

El objetivo general será el de brindar protección, albergue, alimentación, contención y atención multidisciplinaria temporal a las víctimas.

“La idea era que estuviese listo a fin de año, pero no sé si llegaremos con las refacciones. Tengo que hablar con el intendente para ver si hay recursos disponibles que aceleren las tareas de refacción”, dijo la concejal. Su par Miguel Aninao también está muy interesado en abordar el tema con el jefe comunal y sacar pronto despacho a la iniciativa. Informó que está en la comisión de Gobierno y, posiblemente, la semana próxima ingrese a Hacienda.

Lazzaretti anticipó que se va a aprobar porque hay consenso entre los concejales, pero aclaró que “no mueve la aguja” porque la decisión política de hacer una casa refugio ya se tomó antes. “Lo más importante es formar al personal y tener presupuesto, que va a estar incluido en Familia”, ponderó la presidenta del cuerpo legislativo .

La radiografía de los ataques y el acoso sexista: una epidemia que lastima a cientos de mujeres cipoleñas

Denuncias

Según el último dato oficial del Juzgado de Paz, en septiembre ya había más acusaciones de violencia de género que durante todo el 2016.

Emergencia cajoneada

En el Deliberante se impulsó la declaración de emergencia para asignar más presupuesto a la contención de víctimas. Fue cajoneada y recién saldría a fin de año. Se complementará con el refugio.

Sin apoyo nacional

Las ONG que trabajan contra la violencia machista también reclaman una ley nacional de emergencia para profundizar su actividad. Sin embargo, no hay avances.

Vivir con miedo

Este año, más de 40 mujeres recibieron protección desde la Justicia por ser víctimas de ataques reiterados. La mitad tiene un policía en la puerta de su casa y las demás, el botón antipánico.

Un invento para cuidarse

Para que acceder al botón de pánico sea más sencillo, alumnas del CET 9 crearon una pulsera con las mismas funciones, pero más económica y fácil de construir.

La comisaría

Hasta ahora, con la confirmación del refugio, el mayor aporte del Estado para acompañar a las víctimas fue la apertura de la Comisaría de la Familia, que se puso en marcha recién este año.

Mantienen el reclamo por la emergencia

Con el reclamo de la sanción de la emergencia en violencia de género en la ciudad como estandarte, las cipoleñas conmemoraron ayer el Día de la No Violencia contra la Mujer.

La plaza San Martín fue el escenario elegido por la Multisectorial de Mujeres, que organizó una radio abierta de la que también participaron otras organizaciones intermedias y referentes sindicales de la ciudad.

Como es habitual, el reclamo de las cipoleñas contra la violencia machista se hizo sentir con fuerza pero también con originalidad. Esta vez hubo carteles móviles para que todos los vecinos pudieran ver la información sobre la gran cantidad de femicidios impunes en la ciudad.

Cipolletti es una de las ciudades con mayor cantidad de casos de violencia sexista de la provincia y, en septiembre, ya había superado la cantidad de denuncias del 2016. Por eso, la multisectorial reclamó que se defina la declaración de emergencia en violencia de género.

La iniciativa sería aprobada a fin de año, aunque con división en el oficialismo. Un sector del Concejo considera que es clave para dar respuesta a las víctimas, mientras que el Ejecutivo y la presidenta del Legislativo, María Elisa Lazzaretti, consideran que lo importante es “la decisión” política de avanzar con medidas, como el refugio para las víctimas.

La declaración de emergencia es reclamada porque sirve como paraguas legal para reasignar partidas presupuestarias en beneficio de la lucha contra la violencia.