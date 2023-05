Abren inscripciones para un taller integral de guión de cine y TV

Esta instancia de formación tiene precedentes en el 2022 y está dirigida a principiantes por lo tanto no será necesario tener conocimientos de escritura o desarrollo audiovisual. Los encuentros se llevarán a cabo de 18 a 19.40 los días 17, 24 y 31 de mayo.

El temario a abordar incluye: introducción a los lineamientos formales básicos para la escritura de guión, storyline/pitch, la piedra fundante de un proyecto audiovisual, características de una serie de tv o un largometraje, el personaje y su composición, el diálogo como vehículo narrativo y de caracterización, la estructura narrativa y líneas argumentales, entre otros temas.

Santiago Nealon es un guionista, generador de contenidos y tutor de proyectos de gran trayectoria. Es socio y se desenvuelve como head writer de la productora de contenidos INCOWET. Escribió y desarrolló proyectos para diferentes plataformas y emisoras, tanto en Argentina, como en el exterior.

Entre ellas se encuentran, "Go!, Vive a tu manera" y "La fiesta inolvidable" para Netflix, "Bandolero" para Campanario Entertainment en E.E.U.U., adaptación de "Violetta" en formato streaming para Non-Stop-The Walt Disney Company, desarrollo de “Cielo Grande (Season 2)” para Netflix, desarrollo de "Cayo Pico" para All the Kids España, desarrollo de "Mi hermano es un clon" para Pol-ka y canal 13 Argentina, guionista de "Ideas rompecráneos" para PAKA-PAKA y Astrolab Motion, "Cómo se hace?" para Pampa Films y Tecnópolis TV, entre otras.

Nealon es egresado de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido en la Universidad de Buenos Aires, en donde hace más de diez años se desenvuelve como profesor. Dictó cursos de guión para “La incubadora fílmica” y el Instituto Mallea. Además, estudió dramaturgia con Mauricio Kartún y guión en el S.I.C.A.